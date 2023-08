''Che forza!'': Elisabetta Gregoraci accompagna il figlio Nathan Falco al primo giorno di scuola, lui la prende in braccio: foto

Il 13enne ormai è un piccolo uomo alto quasi quanto lei: ne è molto fiera

La showgirl lo segue emozionata fino all’entrata dell’istituto internazionale che frequenta

Elisabetta Gregoraci, come ogni anno, accompagna il figlio Nathan Falco al primo giorno di scuola. Il 13enne ormai è alto quasi quanto lei. E’ lui stavolta che la prende in braccio. La showgirl è entusiasta del suo ragazzo: si fa vedere sul social tra le braccia del pargolo e scrive orgogliosa: “Che forza! Il mio piccolo grande Uomo”. E’ davvero fiera di lui.

A Monte Carlo piove, il maltempo non dà tregua in questi giorni. Elisabetta non si lascia bloccare dall’acqua. Non rinuncerebbe mai ad accompagnare il figlio a scuola. “Oggi giornata importante, primo giorno di scuola per Nathan Falco. Io emozionata come sempre… In bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi, come Nathan, iniziano l’anno scolastico”, scrive in una delle sue storie.

Si fa vedere sotto un grande ombrello turchese aperto. La Gregoraci indossa un paio di occhialoni scuri, nonostante la giornata uggiosa. “Eccoci qua. Volevo farvi un salutino con l’ombrello… Ebbene sì, piove. Piove un po’ dappertutto e piove anche qui”, dice rivolgendosi ai tanti follower che la seguono su Instagram.

“Oggi giornata importante: primo giorno di scuola di Nathan Falco. Eravamo emozionati, anche lui lo era. Speriamo vada tutto bene durante questo nuovo anno scolastico. Vi mando un bacio e cerco di non bagnarmi con queste pozzanghere”, aggiunge Elisabetta.

L’ex ‘vippona’ condivide anche uno scatto con il figlio davanti all’entrata dell’istituto che frequenta, The International School of Monaco. La retta va dai 10mila ai 30mila euro l’anno. Accoglie studenti dai 3 ai 18 anni. La calabrese, non contenta, arricchisce il suo racconto anche da un collage di immagini in cui mostra altre foto in cui lei e Nathan Falco sono immortalati nei vari primi giorni di scuola degli anni passati, ricordi preziosissimi della sua vita appagante e gioiosa da mamma.