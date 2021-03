Elisabetta Gregoraci fa gli auguri alla madre morta. “Non riesco a non piangere”, confessa nel post che dedica a Melina nel giorno di quello che sarebbe stato il suo compleanno. La madre della showgirl 41enne è scomparsa nel 2011 a soli 54 anni a causa di un tumore al seno.

Se fosse ancora viva questo sarebbe stato un giorno di festa per Elisabetta. La calabrese pubblica una foto della madre al suo fianco nel giorno del matrimonio con Flavio Briatore. Bella proprio come la mora, Melina l’ha lasciata dopo un calvario durato anni.

“Buon compleanno mamma. Oggi è il tuo compleanno, la tua festa - scrive Elisabetta - Mi manchi molto, moltissimo e non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza. Il tempo aiuta, aiuta a convivere con questo immenso dolore ma il vuoto che hai lasciato e’ impossibile da colmare. Ti amo mamma, auguri dalla tua Eli".

Anche nelle storie su Instagram condivide un’altra immagine della madre, stavolta da sola. La Gregoraci è profondamente addolorata. In passato ha raccontato: "Mia mamma Melina si è ammalata al seno molto giovane. Ha subito molte terapie e operazioni. Io ho vagato per anni tra gli ospedali. Alla fine, parlando coi medici, ho capito quanto siano importanti le nuove cure con le staminali”. Il suo lutto, anche col passare degli anni, rimane un buco nero nel cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2021.