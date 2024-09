Elisabetta Gregoraci pubblica un video dal letto della clinica dove è ricoverata: le sue parole

La showgirl 44enne aveva svelato di non sentirsi bene, pubblicando la foto del braccio con le cannule della flebo

I fan sono subito andati in ansia. Elisabetta Gregoraci nelle scorse ore aveva svelato di non sentirsi bene, pubblicando la foto del suo braccio con le cannule della flebo. Ora condivide un video dal letto della clinica dove è ricoverata. Esprime parole di ringraziamento per i messaggi ricevuti dagli ammiratori, che si preoccupano per la sua salute.

Cercando di fare chiarezza sul malore accusato, la 44enne calabrese aveva scritto: “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me”. Elisabetta aveva anche confessato di essere già stata ricoverata appena pochi giorni prima. “La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita e ora sono nuovamente qui”, aveva precisato. “Nulla di grave non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi”, aveva concluso.

Adesso si fa vedere. Con la voce leggermente sofferente, la Gregoraci dice: “Buongiorno, volevo ringraziarvi per i tanti messaggi belli che mi avete mandato e mi state mandando. Volevo dirvi che tutto si sta piano, piano mettendo a posto. E di questo sono molto felice. Vi mando un bacio grande e grazie, grazie ancora”.