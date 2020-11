Elisabetta Gregoraci, ecco la data in cui lascerà il GF Vip: le sue parole

Elisabetta Gregoraci nella Casa rivela la data in cui lascerà il GF Vip. Le sue parole lasciano pochi dubbi a riguardo: la bella 40enne rimane ferma nel proposito di abbandonare il reality show, prolungato fino all’8 febbraio 2021. La showgirl calabra parlando con Pierpaolo Pretelli, confessa quando uscirà dalla porta rossa: se ne andrà il 7 dicembre prossimo.

Elisabetta dopo la notizia data da Alfonso Signorini sul prolungamento del GF Vip ha trascorso due giorni a piangere, abbattuta all’idea di lasciare il reality, ma non se la sente di rimanere, vuole tornare dal figlio Nathan Falco e trascorrere le festività insieme al ragazzino di 10 anni, che ora è a Dubai con il papà, Flavio Briatore.

Sono stati giorni intensi anche per le discussioni con Pierpaolo. Vedendolo molto preso da Giulia Salemi, delusa, l’ha persino accusato di aver finto l’interesse per lei. Ieri, dopo una giornata abbastanza caotica tra i due, Pretelli ha voluto fare pace con la Gregoraci. Anche Eli è parsa sollevata.

“Magari esco e neanche ci parliamo, è un po' triste. Lo sai che vado via, è un peccato finirla così. Io sono venuta a parlare, volevo fare pace, poi stamattina eri di nuovo incaz*ato. Si parla, non sono cose gravi. Si risolve tutto nella vita. Le cose si affrontano. Sono di cattivo umore quando litigo con te. Volevo sistemare le cose, ma eri arrabbiato. Parli con tutti e non parli con me. Ci sono rimasta male”, gli ha sottolineato la mora.

“Ero di cattivo umore. Chiudiamo quello che è successo. Anch'io mi sono depresso con Enock. A me non piace litigare. Non pensiamo più a quello che è successo ieri, abbiamo due punti di vista diversi. Non parliamone più”, ha replicato Pier stringendola in un caldo abbraccio.

La Gregoraci ha poi invitato l’ex velino 30enne a godersi appieno gli ultimi giorni con lei nella Casa. Con il volto serio ha spiegato che lascerà il GF Vip il prossimo 7 dicembre. “Sono qui per gli ultimi giorni. Godiamocela. Io il 7 dicembre vado via. Se non il 4 dicembre, vado via il 7. Sono seria. Domani faccio le telefonate. Mi piacerebbe chiudere il cerchio bene. Poi, come vuoi tu. Non parlarci mi sembra un po' esagerato”, ha sottolineato Elisabetta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/11/2020.