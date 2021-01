Elisabetta Gregoraci, il grande spavento: 'Dopo il GF Vip costretta a un intervento per...'

Elisabetta Gregoraci confessa il grande spavento provato pochissimo tempo fa. “Dopo il GF Vip sono stata costretta a un intervento”, svela a Verissimo. Accanto a lei in tv c’è anche la sorella Marzia, a cui la calabrese è legatissima.

La showgirl 40enne ha scoperto di avere un problema di salute appena uscita dalla Casa di Cinecittà, lo scorso 8 dicembre. Finora non aveva mai parlato di quel che le era accaduto, ora lo rivela, lo fa per aiutare con grande forza tutte le donne. “Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”, confida emozionata.

Elisabetta ha provato un brivido: è molto segnata dal percorso doloroso della mamma, scomparsa a causa di un tumore. Ne ha sofferto e ne continua a soffrire tantissimo. "Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma - spiega l’ex moglie di Flavio Briatore, mamma di Nathan Falco, 10 anni - ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2021.