Elisabetta Gregoraci, grande festa per i 100 anni della nonna: foto

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i 100 anni di sua nonna. La donna si chiama proprio Elisabetta: la showgirl deve a lei il suo nome. La 41enne in questi giorni si trova in Calabria, ha fatto in modo di essere a Soverato, la cittadina (provincia di Catanzaro) in cui è nata, proprio a fine agosto per poter partecipare alle celebrazioni in occasione del grande traguardo raggiunto dalla nonna.

Sul social ha spiegato ai suoi follower: “Sono felicissima perché sono qui a Soverato, la mia terra dove sono nata, dove ho vissuto, la terra dove ho le mie origini”. “Vado a festeggiare la nonna Elisabetta che oggi compie 100 anni”, ha aggiunto.

Poi durante la serata di martedì 24 agosto ha condiviso tantissime immagini e alcuni video dei festeggiamenti. Pietanze tipiche calabresi e tanti sorrisi. Elisabetta ha scelto per l’occasione un look total gold: dai sandali agli orecchini, tutto giallo come il metallo prezioso.

A tarda serata è arrivato il momento di spegnere le candeline. Tre torte, una per ogni numero a formare l’età, a tre cifre, della signora Elisabetta.

Scritto da: la Redazione il 25/8/2021.