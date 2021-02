Elisabetta Gregoraci a Le Iene: pace fatta con Nicola Savino

Elisabetta Gregoraci è ospite in studio a Le Iene. La showgirl 41enne, vittima dello scherzo di Nicolò De Devitiis, che le ha hackerato il profilo, è sorridente e affabile in compagnia di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Nessuna traccia di ostilità nei confronti del conduttore con cui era scoppiata una querelle a gennaio 2020, poco prima dell’inizio di Sanremo. La mora era sbottata contro di lui dopo essere stata esclusa da L’Altro Festival, il dopofestival della kermesse, condotto proprio da Savino, ed era esplosa una vera e propria polemica. Pace fatta? A quanto pare sì, è tutto finito nel dimenticatoio.

Elisabetta Gregoraci aveva rivelato di una trattativa già avviata con la Rai e poi saltata, stando alle sue parole, per colpa di Savino che non avrebbe condiviso le idee politiche del suo ex marito, Flavio Briatore. Aveva raccontato tutto sul social.

VIDEO

Nicola si era difeso sottolineando, dal canto suo, di non aver mai preso in considerazione la calabrese per il programma. Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo, tirato in mezzo alla spinosa questione, aveva difeso l’amico. Elisabetta, dopo aver sentito entrambe le campane, però, non era stata affatto soddisfatta delle loro risposte: aveva ribadito di sentirsi penalizzata professionalmente da queste scelte. A distanza di un anno è tutto cambiato.

La Gregoraci per essere protagonista a Le Iene sceglie un look glamour indossando un top scultura fucsia, un modello strapless e incrociato a fiocco, firmato Grinko con un profondo scollo sul seno, sotto pantaloni neri alla caviglia aderenti. Sandali neri firmati Aquazzura ai piedi. Capelli lunghi ondulati e tanti sorrisi. Ai presentatori parla dello scherzo: “Siete stati monellissimi!”. Poi confida che nella lunga permanenza al GF Vip la cosa che più le è mancata è stata un bagno tutto per lei.

“Con Pierpaolo è stata una bellissima amicizia”, sottolinea ancora parlando di Pretelli. Non si sottrae alle domande ironiche di Savino, che vorrebbe saperne ancora di più sull’eventuale e chiacchieratissimo ritorno di fiamma con Briatore. Disponibile e ironica, ci scherza su. Sulla querelle ci ha messo una pietra sopra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2021.