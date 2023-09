Elisabetta Gregoraci sul red carpet di Venezia con l'abito scultura che esalta il seno sinistro: foto

Indossa un capo in seta pura con una rosa in creta e oro della stilista reggina Luana Polimeni

La 43enne è incantevole alla Mostra del Cinema: al Lido i flash tutti per lei

Elisabetta Gregoraci si prende ancora una volta la scena alla Mostra del Cinema. Sul red carpet di Venezia la showgirl indossa un abito scultura che le esalta il seno sinistro. Porta un capo in seta pura nero con rosa in creta e oro della stilista reggina Luana Polimeni: la calabrese è incantevole.

Elisabetta Gregoraci sul red carpet di Venezia con l'abito scultura che esalta il seno sinistro

Elisabetta incede suadente sul tappeto rosso. Lo strascico lunghissimo del vestito che porta l’accompagna. Non è la prima volta che indossa una delle creazioni della stilista nata nella sua terra natale. Ha scelto, come racconta la Polimeni stessa, “un abito nero, sinuoso ed estremamente femminile realizzato con una pregiata pura seta che presenta uno scollo asimmetrico morbido dal quale si schiude una rosa realizzata in creta e rifinita in oro 24kt”.

“Questo pezzo unico di haute couture fa parte dell’ultima collezione intitolata ‘Oroscenza’ che vuole essere un manifesto della forza interiore delle donne. La storia alla quale si ispira la collezione racconta di una giovane donna che dopo aver subito delle violenze psicologiche si chiude in se stessa, ma dopo rinasce. Come quel vaso rotto che curato con l’oro diventa un’opera d’arte (tecnica tramandata del kintsugi). Ne consegue uno stato d’animo di forza vitale nuova, illuminata dalla consapevolezza che ogni donna ha un valore unico”, spiega ancora Luana. La Gregoraci lo ha voluto per la sua passerella al Lido proprio per il suo significato simbolico.

Elisabetta sorride entusiasta. Poi risponde alle domande dei giornalisti, che vogliono conoscere i suoi progetti futuri. “Se ho in cantiere un nuovo programma o ce n’è uno che vorrei condurre? Assolutamente sì, ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto. Mi piace molto il contatto con la gente e il pubblico e mi piacerebbe un domani condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Sarebbe bello. Più che un talk una cosa come ‘Confidarsi con Elisabetta’, ‘Elisabetta racconta’. Un salotto con le amiche dove poter raccontare storie straordinarie”, spiega.

Ex concorrente del GF Vip, sui reality la Grego dice: “Se con i reality ho chiuso o se mi rivedrete in uno di questi programmi? Guarda, il GF Vip è stata un’esperienza forte ma sono contenta di averla vissuta. Per il futuro vedremo cosa accadrà”. Ha registrato un inedito con Alan Palmieri, “Anno Zero”: “Come ho vissuto questa nuova sfida? Il progetto è nato abbastanza per scherzo con Alan, con cui ho da sempre una sintonia innata. Ci siamo così lanciati in questo bellissimo progetto e sono molto contenta del risultato. Una cosa in cui non mi ero mai cimentata prima ma mi sono divertita tantissimo nel realizzarla”.