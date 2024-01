''Mi sono stancata di essere buona'': Elisabetta Gregoraci parla del suo nuovo approccio dopo anni di pregiudizi

La showgirl 43enne sottolinea: “Sono abituata a sentir parlare di me, nel bene e nel male”

Torna in prima serata su Rai2 con Mad in Sud, che partirà il prossimo 29 gennaio. Accanto a lei ci saranno Gigi & Ross. “Al titolo del programma manca una ‘e’ perché in inglese ‘mad’ vuol dire ‘matto’”, spiega Elisabetta Gregoraci a Chi. E’ entusiasta. Al settimanale sottolinea di essere diventata “più aperta, fiduciosa verso gli altri”. Parla del suo nuovo approccio dopo anni di pregiudizi e precisa: “Mi sono stancata di essere buona”.

“Mi sono stancata di essere buona. Sono abituata a sentir parlare di me, nel bene e nel male, fa parte del gioco. Solo che all’inizio ero spaesata, mi chiudevo, poi ho imparato a gestire le situazioni”, sottolinea la showgirl 43enne.

La calabrese non vuole sentir parlare di ‘raccomandazioni’ legate al suo ex marito Flavio Briatore: “Non sapeva nemmeno che avrei fatto questo programma, non l’avevo detto a nessuno per scaramanzia. La verità è che, quando ti chiamano, c’è chi è felice per te e c’è sempre qualcuno a cui da fastidio, e allora partono le maldicenze. Lavoro da quando sono bambina, amo quello che faccio, ho superato mille difficoltà e dolori, e in quello che faccio ci metto il cuore. Made in Sud andava benissimo, Battiti Live è uno dei programmi tv più visti dell’estate”.

Quando gli si domanda cosa abbiano portato gli uomini nella sua vita, la Gregoraci non ha dubbi: “Intanto un uomo mi ha portato a diventare mamma, che è la cosa a cui tenevo di più, mi ha dato quel ‘bonazzo’ di mio figlio. Poi hanno arricchito la mia vita perché senza amore non so vivere, è il motore delle cose che faccio. Le esperienze mi hanno portato, anche nei momenti di dolore, a imparare delle cose”.

Nathan Falco, quasi 14 anni, è “la gioia più grande”. Nella vita di Elisabetta c’è anche Giulio Fratini, 32 anni, che le ha pure regalato l’anello. Sono legati da un anno e mezzo. A proposito del fidanzato svela: "Va tutto bene, sono molto tranquilla. Io vivo a Monte Carlo, lui a Firenze, ma troviamo sempre il modo di vederci".

Sul suo fisico sorprendente da ragazzina Eli confida: “Un po’ è merito della genetica, un po’ del mio spirito, di come affronto le cose. Cerco sempre il lato positivo, cerco sempre un motivo per sorridere. Non mi interessano le cattiverie, e so a chi devo dedicare il mio amore e il mio tempo. Ho imparato fin da piccola che il tempo è prezioso, non va sprecato. E mi muovo molto, ho grande rispetto per il lavoro. Se sei serena, se sei in pace con te stessa, se sai di avere fatto la tua parte, hai una luce positiva, che è già una forma di bellezza”.