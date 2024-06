''Sono impegnativa e capricciosa. Ho bisogno di attenzioni, tantissime'': Elodie ammette di essere una fidanzata difficile e parla di Andrea Iannone

La cantante 34enne racconta il suo amore per il pilota a cui è legata da quasi due anni

Col coetaneo sta benissimo, ma al momento niente nozze all'orizzonte

Elodie rivela il suo carattere complicato. A Vanity Fair, che le regala la cover del settimanale, parla molto di sé, della sua musica, e dell’amore per Andrea Iannone, a cui è legata da quasi due anni. Ammette di essere una fidanzata difficile. “Sono impegnativa e capricciosa - confida - Ho bisogno di attenzioni, tantissime”.

C’è chi la critica perché, quando canta, mette anche in mostra il suo corpo. Bella, sensuale, icona di stile cercata dagli stilisti, l’ex allieva di Amici precisa: “La gente ancora si indigna perché mi spoglio. E allora io mi spoglio di più. Per dire due cose. La prima: con il mio corpo faccio quello che voglio, e non lo sto sessualizzando anche se potrei. La seconda: arriverà il momento in cui vi stancherete di commentare che mi metto in mutande e prenderete la parola su questioni di maggiore importanza”.

La Di Patrizi ha cazzimma da vendere e non si smuove dalle sue posizioni. Con il suo tour riempie gli stadi, è brava e in odore di Sanremo 2025 da co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Così si dice, ma lei si limita a minimizzare. Guarda avanti.

Andrea è un punto fermo della sua vita attuale. Donna libera, svela: “Io sono un po’ un sergente, con il mio compagno e con gli uomini che ho vicino. Per ogni gesto che mi fa suonare il campanello d’allarme del patriarcato pretendo spiegazioni: ‘Che vuol dire?’. Sono convinta che, soltanto sottolineando giorno dopo giorno gli atteggiamenti sbagliati, possano essere corretti”.

Quando le si domanda se sia facile stare con una star del pop italiano, Elodie replica: “Non sono una star! Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. E’ dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”. Non pensano al matrimonio: “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”.

La romana non chiude però la porta definitivamente ai fiori d’arancio: “Non lo so, dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa. Adesso c’è il matrimonio di mia mamma. Per l’occasione mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza: la mia irruenza nasconde una forma di timidezza. Però non posso proprio tirarmi indietro”.

Sui figli Elodie dice: “Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli”. A frenarla è stato un timore: “La paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta. La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?”. Un figlio lo farebbe quindi anche da sola: “Credo di sì”.

Non si è pentita, quando, dopo la fine della relazione con Marracash, ha detto che nessuno sarebbe stato alla sua altezza. Elodie chiarisce: “Non mi pento di quello che ho fatto o detto in passato, perché mi ha portato all’oggi, che per me è irrinunciabile. Mi ha portato Andrea, che non mi aspettavo proprio e che amo così tanto. Il tempo migliora tutto e offre cose ancora più incredibili”.