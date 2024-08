Elodie pubblica una foto molto intima a letto con il fidanzato Andrea Iannone: lei in topless con slip, lui in biancheria intima

Celebra così il compleanno del pilota che oggi, venerdì 9 agosto, compie 35 anni

Non tiene riservato quel che non si potrebbe vedere. Lo mostra senza alcun tabù. Elodie pubblica una foto molto intima a letto con il fidanzato Andrea Iannone: lei è in topless con slip, lui in biancheria intima. La cantante romana lo fa per celebrare il compleanno del fidanzato, che oggi, venerdì 9 agosto, compie 35 anni. La 34enne scrive semplicemente: “Auguri amore mio”.

La Di Patrizi è pazza del pilota. Nessuna crisi tra di loro, come vociferato. Nelle storie l’artista, oltre allo scatto ‘hot’, condivide anche altre due immagini in cui è con Andrea in viaggio. La relazione tra di loro va avanti dall’estate 2022, a ottobre dello stesso anno è diventata ufficiale.

Sono affini, complici. Elodie, presto al cinema in un nuovo film e protagonista anche del prossimo calendario Pirelli, parlando di Iannone in alcune interviste, aveva detto: “Ho bisogno di attenzioni, tantissime e Andrea me le dà. E’ dolce. Lui comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro ed è il mio migliore amico”. Non ha voglia di sposarsi, nonostante i due convivano tra Milano e Lugano, nella villa di lui.

“Non ho mai sognato l'abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l'idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto, dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”, aveva sottolineato lei a Vanity Fair.