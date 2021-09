Elodie sulla storia con Marracash: 'E' faticosa perché siamo diversi, lui è...'

Elodie, in copertina su Vanity Fair (per la prima volta la sua immagine è stata rielaborata e trasformata in un’opera d’arte digitale unica e irripetibile dal team di Valuart, già venduta per 25mila dollari a scopo benefico), parla della sua storia con Marracash nella lunga intervista rilasciata al settimanale. “E’ faticosa - ammette l’ex volto di Amici - perché siamo diversi”. E poi spiega.

Quando le di domanda come vada la relazione col rapper 42enne, l’artista romana 31enne confessa: “E’ stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi”. La Di Patrizi poi subito aggiunge: “Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Nessuna crisi tra i due: tra la cantante e Marracash tutto fila liscio, pur non essendo mai semplice avere un rapporto a due. I due fanno coppia da agosto 2019, sono usciti allo scoperto a ottobre dello stesso anno.

Elodie è serena e fiera dei risultati finora ottenuti. Si ritiene una donna forte e lancia un messaggio anche alle altre: “Dobbiamo imparare a essere solo quello che vogliamo essere: madri, lavoratrici, prostitute, quello che preferiamo. Esattamente come fanno gli uomini”.

Il suo modello è Maria De Filippi: “E’ granitica, complessa, curiosa. Ama gli esseri umani e li studia come fosse una scienziata, una sociologa. Lascia loro lo spazio per potersi esprimere, ma poi li attrae a sé come una calamita misteriosa. Le persone non devono provare a sedurla, devono sorprenderla. Da lei ho imparato la libertà di essere me stessa. Se ti concedi quella libertà, nessuno si arrogherà mai il diritto di dirti dove devi stare. Io detesto quando mi dicono dove devo stare”.

