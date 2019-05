Emma Marrone cambia look, per i 35 anni diventa mora: la cantante dice addio al biondo

Emma Marrone per i 35 anni cambia look e dice addio al biondo (ma potrebbe anche essere solo un ‘arrivederci’). La cantante ex Amici diventa una fascinosa mora. Alla festa di compleanno sfoggia la chioma scura, anche con il fratellone, con lei in foto.

A 35 anni si sente cresciuta, più donna, forse è per questo che desidera essere diversa, almeno per un po’. Emma Marrone cambia look e opta per una chioma mora. Spegne le candeline con i capelli scuri. Il taglio è sempre un po’ scalato. La salentina è accattivante.

Il 25 maggio ha compiuto 35 anni, il regalo è stato farsi mora e donarsi una cena con vicino gli affetti cari, tra i quali il fratello Checco. L'artista cambia look e ne è felice.

Sul social per raccontare il suo compleanno Emma Marrone ha scritto: “Il mio metabolismo è sempre più lento, se faccio tardi la sera la mattina dopo sono una catorcio, digerisco con più difficoltà e prediligo le serate tranquille con pochi amici ma buoni … Ma sono serena. Ho imparato a guardare le cose da un punto di vista diverso. Mi difendo molto meno del solito. Ma sono più sveglia del solito. La chiamano maturità. Ho realizzato tante cose in questi anni. Alcune incredibili.. altre un po’ traballanti ma ci sta .. se sei umano .. ci sta …".

Ha poi continuato: "Sono cambiate in tante cose. La chiamano evoluzione. Però sono sempre la stronzet*a sfacciata che non ha paura di dire tutto ciò che pensa.. Come una bambina senza freni .. io non li voglio i freni .. non li ho mai voluti... come quando ero piccola e con la bicicletta scendevo per le discese ripide con i piedi sollevati dai pedali… Al massimo della velocità ..Sto volando …evviva sto volando .Buon compleanno a me. Un nuovo anno di vita da vivere al massimo. Sempre e solo al massimo. Grazie vita”.