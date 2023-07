Emma Marrone esplode di rabbia dopo il body-shaming della follower: ''Fai immensamente schifo, sei una m…''

La cantante stavolta non ci ha visto più: ha replicato pubblicamente

Una donna l’ha criticata per il suo peso, la 39enne è stufa di questi attacchi

Emma Marrone stavolta non ha potuto tacere. E’ letteralmente sbottata sul social dopo un commento cattivo di una sua follower.

La cantante 39enne ha replicato per le rime, senza lesinare neppure qualche parolaccia, a una certa Claudia, che aveva fatto chiaramente del body-shaming nei suoi confronti.

Emma Marrone, 39 anni, attacca una follower che le ha fatto del body shaming

Ma vediamo qual è la frase incriminata. La follower sotto a un post di Emma ha scritto di pensare che il suo peso sia eccessivo e che addirittura potrebbe creare problemi alle strutture sui cui si esibisce. Queste le parole: “Sì Emma tra poco spacca il palco se continua così”.

La bionda salentina non ci ha visto più. Ha condiviso il commento della signora nelle sue Instagram Stories e ha scritto: “Buongiorno dal Medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di me**a”. “Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”, ha poi aggiunto nauseata da quello che ha letto.

Recentemente Emma ha spiegato a Vanity Fair di essere single perché trovare l’uomo giusto è molto difficile. “Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile”, ha dichiarato al magazine.

Emma è single da tempo, per lei trovare un uomo sembra piuttosto difficile

Parlando della carenza di uomini giusti per lei ha aggiunto: “Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti. È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile”.