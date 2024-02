''Vi spreme pure l'anima'': Emma Marrone svela di usare l'intimo contenitivo e mostra il risultato per il look da sera, le immagini

In un video su TikTok: “Un bel vestito verde da figa, sotto ci ho messo pure uno di quei trabiccoli”

Indossa lo ‘shapewear’ creato da Kim Kardashian che la fa stare anche più dritta: “Consigliatissimo”

Emma Marrone per una serata a Londra qualche giorno fa ha adottato un look da sera strabiliante. Nella clip la cantante svela di usare l’intimo contenitivo e modellante, fa riferimento a Skims, il marchio di Kim Kardashian che produce “solution wear”, intimo modellante e contenitivo creato dalla famosissima 43enne americana per permettere a tutte le donne di armonizzare la silhouette senza dire addio alla comodità e al benessere psicofisico.

In un video su TikTok la cantante salentina 39enne dice: “Allora, fit check per andare a diffondere il culto anche a Londra. Un bel vestito verde, da figa… Sotto ci ho messo uno di quei trabiccoli della Kim, che se non altro, invece di stare così, ti aiutano a stare così”. Emma mostra che l’intimo in questione, essendo molto stretto, ti dà una mano a mantenere la schiena dritta, con una postura più corretta ed elegante. “Consigliatissimi. Vi spreme pure l’anima, però tiene, ci sta”, aggiunge.

La Marrone poi fa vedere ai follower anche le scarpe: “Stivale alto ma non troppo, perché è un attimo dal passare da ragazza figa che sa quello che vuole a pterodattilo in cerca di cibo”. E’ la volta della borsa. Ultimo, ma importante, il suo volto perfettamente truccato: “Che mio padre e mia madre si sono proprio impegnati. Hanno detto: ‘Facciamo una figlia, non una figlia qualunque, facciamola bella, proprio bella, talmente bella che i ragazzi si devono spaventare anche nel momento del suo glow up supremo, deve stare single’. Eccoci qua, ce l’hanno fatta, grazie mamma e grazie papà”.

La salentina ironizza divertendosi un mondo

Emma conclude: “Sono pronta per andare a fare la figa a Londra. Ovviamente, ragazze, un po’ di sana ironia, che non guasta mai. Non prendiamoci mai troppo sul serio, ma divertiamoci fino alla fine”.