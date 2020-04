In molti in queste settimane hanno scherzato sul fatto che la quarantena sta avendo un effetto negativo sul loro girovita. Qualcuno però a causa del lockdown ha perso l’appetito. Chi? Emma Marrone. La cantante, intervenendo martedì mattina in una diretta Instagram con Anna Pettinelli, ha spiegato di non stare mangiando molto. “La quarantena mi ha fatto passare la fame”, ha detto. Poi ha voluto dare a tutti un consiglio per dimagrire pur senza poter uscire di casa. “Ho un consiglio per tutti per perdere peso e divertirsi: io attacco lo stereo in camera mia, mi metto davanti allo specchio e ballo come una cretina, sembro una ragazza di ‘Non è la Rai’. Comunque ti muovi, sudi e stimoli anche gli ormoni della felicità, la serotonina. Uso le playlist anni ’90, il trash mi fa ballare molto”, ha aggiunto ridendo.

La Pettinelli, conduttrice radiofonica, volto di ‘Amici’ e protagonista dell’ultima edizione di ‘Temptation Island Vip’, ha poi voluto indagare su come sta affrontando l’artista salentina questo periodo. Si trova nella sua casa di Roma con l’amica Francesca Savini. “Ieri abbiamo fatto una bella pizzata, Franci ha fatto la pizza. Oggi quindi mangio una bella insalata”, ha detto Emma, che il prossimo 25 maggio compirà 36 anni. Quando le è stato chiesto se stia approfittando della reclusione forzata per scrivere nuovi brani, ha risposto: “Non riesco a scrivere canzoni, ho un blocco. Mi metto con la penna in mano, ma niente”.

Con chi sta tenendo i contatti? “Mi sento tutti i giorni con mia madre e mio padre, li sento la mattina appena sveglia e poi la sera prima di andare a dormire. Facciamo videochiamate”. Infine l’ex vincitrice di ‘Amici’ ha detto di non vedere quasi niente in televisione. “La mia televisione resta spenta, non sono una malata di televisione. Vedo ogni tanto delle serie, ma le sto centellinando sennò finiscono subito. Sto vedendo ‘La casa di carta’”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 14/4/2020.