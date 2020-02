Emma Marrone: 'Non mi alleno solo per una questione estetica ma...'

Emma Marrone sul social chiarisce ai tanti fan il motivo per cui ci tiene a fare sport e tenersi in forma: “Non mi alleno per una questione estetica", chiarisce la cantante 35enne.

I follower che la seguono le ribadiscono che non ha bisogno di sudare in palestra, Emma, però, non è d’accordo con loro. “Per tutti quelli che mi dicono che non ne ho bisogno e che sono perfetta, vorrei ricordar loro che non ci si allena solo per una questione estetica, ma anche per una questione salutare. Fa bene”, spiega l’artista. Poi aggiunge: “Tra un po’ devo salire sul palco e deve essere tutto a posto. Volevo anche dirvi che la perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso”.

La Marrone precisa ancora: “Non sono perfetta…la perfezione non esiste e se esiste molto spesso è frutto della finzione. Ragazzi e ragazze, amatevi per ciò che siete perché è tantissimo. Ci sono milioni di persone che ogni giorno lottano per problemi gravi. Costruite la vostra integrità e migliorate la vostra cultura e chi se ne frega di tutto il resto. Lavorate su voi stessi e cercate di essere belli dentro…e sarete meravigliosi”.

Emma Marrone, schietta più che mai, a chi le domanda quando si guarda allo specchio cosa veda, replica: “Vedo una ragazza fragile e sensibile, anche se lo dimostro a stento. Vedo una donna che sta cambiando e sta crescendo e non ha paura di sembrare ‘diversa’. Vedo una ragazza che ogni giorno si adopera per fare bene il suo lavoro che ama tanto e per il quale ha lottato e sacrificato tanto. Vedo le mie imperfezioni e le amo tutte perché mi rendono unica”.

“Vedo tanta sincerità e a volte è sconveniente perché spesso le persone hanno paura della verità. Vedo tutta la vita che ho davanti e che spero di vivere al massimo”, continua. E poi conclude: “Vedo me stessa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2020.