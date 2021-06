Emma Marrone riabbraccia dopo più di 2 anni l'amica Elisabetta Canalis

Emma Marrone riabbraccia dopo più di 2 anni Elisabetta Canalis. La cantante salentina 36enne, a Milano per il suo tour, Fortuna Live 2021, che va avanti con le date e fa sempre il pienone, incontra l’ex velina 42enne, tornata in Italia per le vacanze in Sardegna e in questi giorni nel capoluogo lombardo per alcuni impegni professionali e rimpatriate con amici di vecchia data.

“Quanto mi sei mancata!”, scrive Emma, che posta tutto nelle sue IG Stories sul social. Le due si vedono al ristorante in compagnia di altri intimi. Tra questi c’è anche Niky Epifanio, l’hair stylist di fiducia della showgirl, che fa parte della grande famiglia fashion di Aldo Coppola, uno dei parrucchieri più famosi di Milano. Pure la Marrone lo conosce benissimo: spesso della sua chioma bionda se ne occupa lui.

Emma ed Elisabetta si erano viste ad aprile 2019 a casa di Tiziano Ferro per una cena tutti insieme appassionatamente. L'ex volto di Amici era negli Usa in vacanza. Entrambe hanno un legame assai profondo con l’artista nato a Latina che ha scelto di vivere a Los Angeles con il marito, proprio come la Canalis.

Le due sono amiche e insieme si divertono moltissimo: ridono, scherzano e si baciano, mantenendo la distanza a fatica. Emma Marrone ed Elisabetta Canalis sono contente di poter essere nuovamente vicine: la pandemia le aveva portate a sentirsi solo a distanza in tutto questo arco di tempo, adesso, finalmente, qualcosa è cambiato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/6/2021.