Romina Carrisi mostra per la prima volta il figlio Axel Lupo, nato 3 mesi e mezzo fa: guarda

Il piccolo è frutto dell’amore col regista in esterna Rai Stefano Rastelli, 53 anni

Romina Carrisi sorride accanto al suo dolcissimo ‘gioiello’. La neo mamma mostra per la prima volta il figlio Axel Lupo, nato appena 3 mesi e mezzo fa. La figlia 36enne di Al Bano e Romina Power scopre finalmente il volto del piccolo che ha messo al mondo lo scorso 24 gennaio. Il bebè è il frutto dell’amore col regista in estera Rai Stefano Rastelli, 53 anni, già padre di Emma e Lola, nate dal suo precedente matrimonio.

Complice la bella giornata di sole, Romina e Stefano si sono regalati una gita al mare. La Carrisi in uno scatto fa vedere a tutti il bimbo, che tiene amorevolmente in braccio. Axel Lupo ha un’espressione tenera e buffa. Indossa un cappellino turchese e occhiali da sole. Il viso è paffuto e adorabile.

E’ il primo giorno al mare del pargolo, la madre lo sottolinea nelle sue storie. “First day at the beach”, scrive. Romina fotografa anche l’uomo che ama di spalle, mentre è intanto a cucinare. Nell'immagine in primo piano si notano delle splendide rose. "Grazie amore", sottolinea lei. Per la Festa della Mamma Rastelli non ha dimenticato di omaggiarla con un mazzo di fiori: è la sua prima e indimenticabile da genitore. Stefano non poteva farla trascorrere senza un dono speciale.

Lui per la Festa della Mamma le ha regalato un mazzo di rose

Sul figlio, quando le era stato chiesto a chi somigliasse, Romina a Verissimo solo un mese fa aveva detto: “Lo chiamano Romino perché mi ha staccato la testa, così dicono, in affetti è così”. “Sì’, le ha staccato la testa, del padre ha preso solo dalla vita in giù”, aveva commentato divertita la madre, seduta al suo fianco nello studio tv.