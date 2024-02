Emma Marrone a Sanremo sfoggia la trendy borsa a forma di piccione che costa 700 euro: guarda

La cantante 39enne mostra il curioso accessorio diventato un must grazie a Sarah Jessica Parker

La diva americana l'ha resa famosa e desideratissima nella serie tv “And Just Like That”

Emma Marrone, tra i Big protagonisti al festival, a Sanremo diventa già iconica grazie alla borsa super trendy a forma di piccione. Al party ‘pre kermesse’ sfoggia il curioso accessorio che costa circa 700 euro. Le immagini della cantante 39enne con la pigeon clutch fanno immediatamente i giro del web e diventano virali.

Emma Marrone a Sanremo sfoggia la trendy borsa a forma di piccione che costa 700 euro

La salentina si regala un green carpet con un look fashionista interamente firmato JW Anderson e curato dal suo stylist Lorenzo Posocco. Indossa un abito bianco con maxi spacco laterale. Sotto stivali alti fino a metà coscia in pelle lucida total red firmati Casadei. I capelli li porta scuri e liscissimi, con riga di lato. E’ fotografatissima e applaudita dal pubblico davanti all’Ariston. La sua mise, però, non è completa. Al party fa vedere la borsa a forma di piccione, sempre griffata JW Anderson.

La pigeon clutch è diventata un must grazie a Sarah Jessica Parker. La diva americana la portava nella serie tv “And Just Like That”, dove veste i panni della mitica Carrie Bradshaw di Sex and The City. La borsa realizzata in resina, che tra le mani pare proprio un ‘pupazzetto’, si apre sul dorso: lì c’è uno spazio piccolino dove Emma ha messo alcuni oggetti da portare con sé.

Il look fashionista della salentina è interamente firmato JW Anderson

Questo oggetto è diventato popolarissimo anche su TikTok. In moltissimi ne parlano ed è ancora in vendita sul sito del marchio: il prezzo è bello salato, 690 euro. La Marrone decide di farla sua e si prende il plauso di moltissimi estimatori che non fanno che parlare del suo outfit da superstar, borsa a forma di volatile compresa.