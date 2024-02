Il Principe Harry si è già precipitato a Londra dopo la notizia del cancro del padre: gli ha telefonato Re Carlo in persona

Il Duca 39enne ha lasciato moglie e figli a Los Angeles per andare a trovare il padre

Nonostante gli attriti degli ultimi anni, sarebbe stato Re Carlo a telefonargli ieri

Il Principe Harry si è subito precipitato in Inghilterra dopo che a suo padre è stato diagnosticato un cancro.

Da ieri sera non si parla d’altro sui siti d’informazione d’oltremanica e anche nel resto del mondo la notizia ha destato preoccupazione e stupore.

Al monarca 75enne è stato trovato un cancro, di cui però non si conoscono ulteriori dettagli, mentre si sottoponeva a un intervento chirurgico per l’ingrossamento della prostata, una condizione molto comune agli uomini non più giovanissimi.

Il Principe Harry, 39 anni, è subito volato dalla California a Londra dopo aver saputo del cancro del padre

Si ritiene che Carlo in persona abbia telefonato al figlio 39enne, che ora vive in California con sua moglie Meghan Markle e i figli Archie, 4 anni, e Lilibet, 2, per informarlo della brutta notizia, anche se tra i due i rapporti erano ai minimi termini ormai da tempo.

La reazione di Harry sarebbe stata immediata. E’ stato visto arrivare poche ore dopo in auto all’aeroporto di Los Angeles, dove si è imbarcato per un volo diretto a Londra. Dovrebbe essere sbarcato nella capitale inglese proprio in queste ore, senza né moglie né figli.

Un esperto di affari reali, Richard Fitzwilliams, ha spiegato: “Sono sicuro che Harry metterà da parte il passato in questo momento per questo problema serio. Per la famiglia reale, compresi i Sussex, è molto importante che tutti remino nella stessa direzione”.

La notizia del cancro di Re Carlo è stata ufficializzata dallo stesso Buckingham Palace nella serata di lunedì 5 febbraio attraverso un comunicato stampa.