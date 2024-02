''E' una scelta responsabile anche di spesa'': Lorella Cuccarini annuncia che userà solo abiti vintage a Sanremo 2024

La showgirl sarà sul palco dell’Ariston nella serata delle cover, venerdì 9 febbraio

Lorella Cuccarini si prepara a vivere la sua serata da conduttrice all’Ariston: sarà sul palco con Amadeus venerdì 9 febbraio, quando i Big in gara si esibiranno nelle cover. La showgirl 58enne annuncia che a Sanremo 2024 userà solo abiti vintage. “E’ una scelta responsabile anche di spesa”, chiarisce a Forbes.

“E’ bello vedere il mercato vintage evolversi per un pubblico mondiale ed essere apprezzato dalle generazioni più giovani. Non solo il vintage è diventato rilevante nella cultura pop moderna e nella moda degli ultimi anni. Ma le masse ora lo vedono come un modo sostenibile di vestirsi. Sostenibile in termini green e sostenibile anche come spesa per le famiglie e le persone che vorrebbero vestirsi con capi di qualità senza necessariamente aprire un mutuo”, dice Lorella.

La Cuccarini aggiunge: “E’ una scelta responsabile anche di spesa. C’è una vastissima proposta di capi adatta a tutte le tasche che non è frutto di sovrapproduzione di aziende che ormai producono in modo compulsivo e con tessuti altamente inquinanti”. Vuole essere d’esempio con la sua scelta ecosostenibile.

La professoressa di Amici prosegue: “Vedere e toccare un pezzo da vicino modifica la tua comprensione dell’oggetto. Un po’ come succede in tutte le declinazioni artistiche, dalla pittura alla scultura finì ad arrivare alla musica. Entri in sintonia e apprezzi di più il lavoro e l’impegno profuso nel creare questi indumenti che non sono produzione fine a se stessa ma hanno una storia, un’idea artistica e un obiettivo ben preciso. Anche questa è arte e quindi comunicazione. E’ il mezzo con cui la storia ha tramandato e conservato testimonianze, saperi e mestieri attraverso la genialità creativa di piccoli e grandi sarti e stilisti. Messaggi, saperi e mestieri necessari affinché il settore possa sopravvivere. Se si vuole veramente capire un capo e quello che rappresenta, si dovrebbe capovolgere”.

Lorella si mette in prima fila nella lotta per la salvaguardia del pianeta e parte da Sanremo. Porterà solo abiti vintage. “E’ importante che l’industria della moda guardi indietro per andare avanti. Ma spero che la ricchezza di ispirazione portata dalla moda d’archivio non venga sfruttata come spesso succede, ma diventi veramente un nuovo inizio”, dice.

“La moda sostenibile non é solo la scelta di non inquinare va oltre. Mia madre era una sarta. Ho conosciuto da vicino il processo di creazione di un abito ed é per questo che non credo nell’usa e getta. Bensì nella durevolezza e la resistenza di qualcosa che anche dopo anni é sempre lo stesso, con il suo significato, il suo messaggio e la sua essenza”, conclude l’artista.