''Ho una figlia e sono vecchio, questo mi tortura'': Enzo Paolo Turchi entra in crisi nella casa del GF e piange per la sua Maria

Non ce la fa e le lacrime così gli coprono copiose il viso. Enzo Paolo Turchi entra in crisi nella casa del GF e piange per la sua Maria. “Ho una figlia e sono vecchio, questo mi tortura”, ammette con la voce rotta il 75enne. Il ballerino e coreografo è disperato: è convinto di rubare del tempo alla bimba 11enne avuta da Carmen Russo, 64 anni, quando entrambi erano già 'grandi'.

Turchi parlando con gli altri inquilini, tra i quali Clarissa Burt, ammette: “Personalmente sono in crisi. Una parte di me, quella artistica, sta bene qua. Mi piace, mi diverto. Ma dopo la puntata mi manca molto la famiglia”.

Enzo Paolo poi scoppia a piangere e svela il suo tormento: “Ho una figlia e sono vecchio. Questo mi tortura. Ogni minuto che io non sto con mia figlia mi sento in colpa”. La Burt prova a consolare l’amico: “Non sei vecchio, queste sono cose della vita che non possiamo controllare. Pensa al dono che hai avuto". Lui però è sconsolato: "Non c'è rimedio”.

Il marito di Carmen Russo anche in Confessionale parla della figlia tra le lacrime. Spiega il perché dei sensi di colpa mentre è ‘recluso’ al reality. “Non è che io stia tutto il giorno con lei. Però so che se dovesse avere bisogno ci sono. Stando qui, mi sento in colpa. Poi, ogni tanto mi prende un'altra storia. Quella di togliere a mia figlia momenti con me, essendo un po' grande. Mi è difficile stare normale”, sottolinea affranto.

Turchi certa di darsi un contegno e prova a calmarsi. Spiega infine: “Però non voglio che mia figlia mi veda in questo stato e la prendano in giro”.