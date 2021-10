Eva Henger si è trasferita in Africa? E' da tempo a Zanzibar: il motivo

Eva Henger si è trasferita in Africa? Da tempo pubblica sul social foto che la ritraggono splendida e conturbante in bikini in spiaggia. E’ a Zanzibar, a Oggi spiega il motivo per cui si trova sull’isola in Tanzania.

La showgirl 48enne in Africa sarà di casa, il marito Massimiliano Caroletti è general manager di un resort tutto italiano che presto sarà inaugurato e, grazie pure all’abbassamento dei livelli di guardia della pandemia, accoglierà tanti turisti da ogni parte del mondo. A Zanzibar la bionda ha ritrovato la serenità Anche gli attacchi di panico, di cui soffre da più di 20 anni, sembrano essere passati

Proprio al settimanale aveva raccontato dei suoi terribili attacchi di panico, per i quali recentemente era anche finita in ospedale. Sono iniziati durante la malattia e la successiva morte del suo ex Riccardo Schicchi: “Da lì in poi ho cominciato a fare fatica: mi venivano questi attacchi ma poi riuscivo a farli passare controllando l’ansia e tenendo a bada i sintomi. Mi avevano spiegato che tutto era partito da quel trauma, dall’aver visto la chiusura della bara: la mente umana non accetta la fine, la morte. Da allora soffro di claustrofobia”.

“A Zanzibar ho ritrovato un po’ di tranquillità dopo tanti mesi bui - svela Eva - Ho mollato la tensione. Appena sono arrivata ho dormito tre giorni di fila, e poi ho fatto passeggiate e, soprattutto, mi sono goduta la gentilezza e la semplicità delle persone del posto".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2021.