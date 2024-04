Eva Henger scoppia a piangere a 'La Volta Buona', la figlia Mercedesz la abbraccia e la consola: ecco cos'è successo

La 51enne si commuove fino alle lacrime, la 32enne corre subito da lei

Eva Henger si commuove fino alle lacrime in tv. L’ex attrice hard scoppia a piangere a La Volta Buona. E’ la figlia Mercedesz a correre immediatamente da lei: la abbraccia e la consola. Le due si raccontano, ospiti di Caterina Balivo, parlano anche del rapporto ritrovato dopo due anni di silenzio, in cui si erano rovinosamente allontanate per colpa di Lucas Peracchi, a quel tempo legato alla ragazza.

Eva perde il suo abituale aplomb e crolla. La Balivo le mostra un filmato in cui la 51enne è col defunto Riccardo Schicchi e i suoi figli Riccardino e Mercedesz (è genitore pure di Jennifer, 14 anni, avuta da Massimiliano Caroletti). Nel video c’è anche sua mamma, Emilné, ex ballerina classica, scomparsa a luglio 2023. La Henger vede la donna che ha amato fortemente e piangendo si dice grata: “Ho perso mia madre poco tempo fa. Mi avete fatto un regalo bellissimo”.

La figlia 32enne si alza e la stringe forte. La conduttrice invita Mercedesz a sederle accanto, a stare più vicina a lei: “Resta da tua madre, non tornare più in là”.

Inevitabile non parlare del periodo buio che ha contraddistinto entrambe, i due anni in cui hanno litigato. “C’entra un uomo, il suo ex”, sottolinea Eva. E aggiunge: “Stare lontano da lei è stato difficile, mi mancava tantissimo ed ero preoccupata per lei. Per abitudine ci raccontavamo le cose che succedevano e non sapere nulla è stato brutto”.

Mercedesz l’ascolta e replica: “Sicuramente non è stato facile ma quello che io le ho sempre chiesto erano delle scuse che lei addirittura, pur di evitarle, me le ha date sarcasticamente: ‘Scusa, se pensi che te lo debba’…”. E conclude: “In un modo o nell’altro siamo riuscite a ritrovarci e il rapporto di oggi non è mai stato così forte, sono stati anni brutti e mi dispiace che ci sia voluto questo per arrivare ad essere così unite”.