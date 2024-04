''La mia intervista è stata pubblicata senza autorizzazione'': Flavia Vento scrive a Myrta Merlino per smentire le parole su Totti

La 46enne dice che dichiarazioni pubblicate da DiPiù in cui parlava di Francesco sarebbero false

“Le parole sono quasi tutte inventate e i miei legali stanno provvedendo”, fa sapere

Flavia Vento in una lettera inviata a Pomeriggio 5 dice che sarebbe tutto falso. La 46enne scrive a Myrta Merlino per smentire le parole su Francesco Totti. In un’intervista di DiPiù la showgirl aveva confermato il gossip sulla notte d’amore con l’ex calciatore nel 2005, quando lui stava per sposare Ilary Blasi, a cui ha detto di sì il 19 giugno di quell’anno. “La mia intervista è stata pubblicata senza autorizzazione”, sottolinea.

Flavia fa arrivare la sua lettera nelle mani della Merlino perché il giorno prima la conduttrice non era stata tenera con lei. “Era un momento di calma per Ilary Blasi e Francesco Totti, io ero così contenta, dicevo: ‘Finalmente questi poveri figli, un attimo di quiete, non si parla più delle corna di uno, delle corna dell'altro. Loro sono tranquilli con i rispettivi compagni’. Sembrava tutto andare nel migliore dei modi. Poi arriva Flavia Vento e dice: ‘Ci siamo amati più di una volta per lunghi periodi”, aveva detto in diretta tv.

Myrta aveva continuato: “Perché proprio adesso questa affermazione? Perché Flavia Vento sente il bisogno di fare questa rivelazione, in un momento in cui processualmente è una rivelazione crucialissima perché ribalta di nuovo tutto, il traditore è Totti? Io non sono sposata, ma se becco il mio compagno che fa qualcosa del genere, mi arrabbio lo stesso. Questo può essere molto utile a Ilary nel processo, eravamo rimasti a Iovino e che fosse stata lei a tradire, così si ribalta il piano”.

La Vento scrive: “Cara Myrta Merlino la mia intervista sul settimanale DiPiù non è mai stata autorizzata da me. Le parole scritte dalla giornalista sono quasi tutte inventate e i miei legali stanno provvedendo a tutto ciò. Grazie”.

“In merito all’intervista pubblicata senza nessuna autorizzazione da parte mia sul settimane Di più dove alcune frasi non sono mai state pronunciate da parte mia agirò per vie legali - continua e fa sapere Flavia pure sui social - Mi ha chiamato la giornalista Raffaella Ponzo per chiedermi di fare foto e intervista io ho detto di no, che non volevo più parlare di quella persona. Avrò detto a lei due frasi e poi mi vedo sulla copertina di DiPiù a mia insaputa senza nessuna autorizzazione. E senza mai aver detto certe parole. Sono scioccata un intervista del tutto finta: come si può fare una cosa del genere? Non capisco davvero come sia potuto succedere”.