Fedez in vacanza da single a Los Angeles torna adolescente e si diverte da matti tra sessioni in palestra e foto nudo in balcone: guarda

In tv, a Belve, del resto lo ha detto: “Sto molto meglio”. Senza Chiara pare un ragazzino

E’ volato a Los Angeles con un volo privato. Ad attenderlo in aeroporto ha trovato una splendida Rolls Royce. Fedez in vacanza da single pare proprio divertirsi matti. Si divide tra sessioni in palestra, dove si mette a confronto con uomini e donne con muscoli ancor più evidenti dei suoi, e foto nudo in balcone. Torna adolescente. E’ in California per il mitico Coachella uno dei festival musicali più famosi al mondo. Si svolge nell'arco di due fine settimana ad aprile 2024: da oggi, 12, al 14 e dal 19 al 21. In questa edizione, la 23esima, è stato organizzato presso l’Empire Polo Club a Indio.

Francesca Fagnani, dopo averlo avuto ospite a Belve, di lui ha detto: “E’ stata un’intervista lunghissima, un ritratto per ricostruire tutto il suo percorso, anche prima di Chiara (Ferragni, ndr). Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante”. Ed è proprio così. Il rapper 34enne pare aver disintegrato la zavorra pesantissima, che, forse, lo stava affossando.

Federico torna ragazzino. In tv lo ha detto: "Sto molto meglio".Le sue paure, il tumore, gli ultimi 3 anni pesantissimi, che probabilmente lo hanno portato alla definitiva rottura con la Ferragni, sembrano volatilizzati dalla nuova narrazione social, che è poi quasi la vecchia, quella che aveva prima di diventare un uomo sposato. Sicuramente ha le responsabilità di padre che lo fanno rimanere centrato sul presente e certamente la rabbia, che lo aveva guidato nel passato in scelte o atteggiamenti sbagliati, è in gran parte evaporata. Ma parrebbe “liberato”, felice di tornare a essere se stesso.

Il rapper mette a confronto i suoi muscoli con quelli dell'altro

E così Fedez fa il gradasso sull’auto dei sogni, compra bibite energetiche, gioca, anche mostrandosi senza veli, per poi dire subito di aver sbagliato scatto da condividere. E nella Città degli Angeli si ritrova a sorridere del suo nuovo capitolo di un esistenza in cui, così ha detto, vorrebbe imparare a stare un po’ da solo, senza fidanzate e con una moglie che al momento è ancora tale, ma in realtà è già un ex.