''Le nostre prime passeggiate insieme'': Andreas Muller in giro con le gemelle in 'crop top', indumento tipicamente femminile: guarda

Andreas Muller porta a spasso Penelope e Ginevra, che la compagna 53enne Veronica Peparini ha dato alla luce il 18 marzo scorso. Il ballerino 27enne va in giro con le gemelle in ‘crop top’. Così definisce il suo look da papà del giorno, citando un indumento tipicamente femminile.

Jeans larghi e t-shirt corta, che sfiora appena la vita, sneakers ai piedi e cappellino con visiera sulla testa. L’ex vincitore di Amici si sente super con il suo outfit insieme alle figliolette. “Spesso mi chiedo che tipo di padre ho intenzione di essere per le mie figlie. Per oggi ho scelto di essere un papà in crop top”, scrive.

Probabilmente Muller col termine ‘crop top’ vuol far capire la sua voglia di essere un genitore moderno e al passo coi tempi. Il vocabolario Treccani, però, dà la definizione esatta: “Indumento femminile per la parte superiore del corpo, tanto corto da non coprire il ventre”.

Andrea, gioioso nel condividere foto e video del suo giretto insieme alle bimbe, comodamente accomodate nel passeggino a due, aggiunge: “Queste sono le nostre prime passeggiate insieme. La nostra super Peparini Academy che aprirà a settembre. E un 43 di piede che vi saluta augurandovi buona serata”. Poi conclude: “Vi manda un bacio anche la mamma che ha immortalato questi momenti. Baci”.