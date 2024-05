Eva Henger per la prima volta in tv insieme a entrambe le sue figlie, che si lamentano di un suo tratto caratteriale: immagini

La 51enne a La Volta Buona insieme a Mercedesz, 32 anni, e Jennifer Caroletti, 15

La conduttrice mette alla prova l’attrice famosa per la sua severità da genitore

Eva Henger rispetta la promessa fatta a Caterina Balivo. Per la prima volta va in tv insieme a entrambe le sue figlie. L’attrice si è sempre dichiarata un genitore attento e presente. Mercedesz, 32 anni, e Jennifer Caroletti, 15 con la conduttrice si lamentano di un suo tratto caratteriale: la mamma è troppo severa.

La Balivo domanda alla più piccola se a lei sia permesso andare ad esempio a un pigiama party con le amiche. “Sì, ma solo perché viviamo in Ungheria. E’ l’unico motivo. In discoteca il pomeriggio? No… In estate sì”, svela Jennifer. “Noi in estate viviamo anche un po’ a Sharm el-Sheikh, lì stiamo in un villaggio chiuso, quindi con gli altri genitori siamo tranquilli, possiamo controllare. Serve il passaporto per uscire e quelli li tengo io”, sottolinea la 51enne. Interviene la maggiore: “Mia madre ha allentato molto la presa con lei. Questa cosa della sua severità la vedo più io che Cicci. Rimane comunque severa, ma nella maniera giusta”.

Caterina non si accontenta. Domanda a Jennifer chi le dia una mano a trovare escamotage per essere un po’ più libera. “Chi mia aiuta a fare le cose in più? Mercedesz aveva lo zio, ora lei è il mio ‘zio’…”, ribatte l’adolescente imbarazzata e sorridente.

La presentatrice sottopone le tre a una specie di test. Eva Henger è una ‘mamma per amica’ o no? Per prima cosa chiede chi sia la più permalosa. “Mercedesz”, dice Eva. “Beh io pensavo lei, ma se dice così lo accetto”, replica la 32enne. La Balivo però vuole una risposta, così la maggiore, ridendo e guardando la sorella, risponde: “Forse tutte e due…”.

Quando si domanda quale sia il difetto più grande, è Jennifer a rispondere e non ha dubbi: “Non è permissiva. E’ troppo severa”. “Ma non è vero!”, ribatte mamma Eva sorniona. Nessuna però confessa chi sia la più bugiarda in famiglia. “In realtà io sono abbastanza sincera”, spiega la Henger. Poi aggiunge: “Ma tutte e due le mie figlie sono state beccate con una bugia. Lo zio ha permesso a Mercedesz a mia insaputa di andare a dormire da un’amica, aveva 16 anni credo. L’ho saputo molto dopo perché me lo ha raccontato lei. Jennifer mi aveva invece detto che sarebbe rientrata a un certo orario, io e Massimiliano siamo tornati a casa per controllare e non c’era…”.

Arriva pure un video messaggio del famoso zio Bertold, che tante volte ha aiutato Mercedesz quando era piccola. L’uomo chiama Eva ‘comandante’, Caterina ride. Domanda anche un errore non perdonato alla madre dalle ragazze. Mercedesz dice la sua, concordando con la sorella. E’ ironica: “Di averci umiliate oggi qui”. L’argomento si fa scottante. In un altro quesito la Balivo chiede se Eva abbia mai controllato diari, cellulare, social. Entrambe le figli dicono di sì. “La privacy non esiste”, rincara la dose Jennifer. “Pure il mio diario si è letta”, aggiunge Mercedesz. La Henger è anche quella che critica più spesso il look delle altre. Alla fne il punteggio è impietoso: Eva non è ‘una mamma per amica’. Si ride moltissimo. Perché è sì severissima, ma si fa volere molto bene dalle sue ragazze, che adora.