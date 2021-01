L'ex fidanzata di Zaniolo mostra il pancino: foto

Sara Scaperrotta, l’ex fidanzata di Zaniolo, mostra il pancino. Look fashion per la ragazza che aspetta un bebè dal calciatore della Roma. La rotondità del ventre è appena accennata, complice anche il cappotto bianco a vestaglia che indossa. Dopo essere stata assente per un po’ dal suo profilo Instagram, la 22enne che vive a Roma torna a condividere alcuni scatti nelle sue IG Stories.

Classe 1998, influencer con i suoi 121mila follower, Sara studia Scienze della moda e del costume all’Università La Sapienza di Roma. E’ appena entrata a far parte della squadra di Icona Production, società di proprietà per il 95 per cento di Belen Rodriguez e per il restante cinque per cento di Antonia Achille che si occupa di talent e influencer managenent, digital e media, marketing e comunicazione sempre relativi a eventi e spettacolo.

Bella, accattivante, ora ha una nuova vita dentro di sé e assapora la dolce attesa. La ragazza si è ritrovata al centro del gossip, ma, riservata, finora non ha mai pronunciato parola sulla sua vita privata. Si lascia ammirare anche mentre è sul letto a casa in completo relax.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2021.