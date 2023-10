Fabio Troiano festeggia l'ultimo anno da quarantenne con Eleonora Pedron, l'amore va fortissimo: foto

L’attore compie 49 anni insieme alla compagna 41enne: i due stanno insieme dal 2019

L’ex di Max Biaggi ha ritrovato serenità e voglia di sorridere accanto a lui

Eleonora Pedron è da sola con lui. Fabio Troiano festeggia l’ultimo anno da quarantenne con la fidanzata e compagna di vita. L’amore tra i due va fortissimo, lo testimonia ancor di più la foto che pubblica l’ex Miss Italia sul social, quella in cui bacia l’attore, che ha appena compiuto 49 anni. “Tanti auguri amore mio”, scrive.

Fabio Troiano festeggia l'ultimo anno da quarantenne con Eleonora Pedron, l'amore va fortissimo

Una cena romantica a due, una torta con tanta frutta colorata su cui spegnere le candeline e tanta passione. La 41enne e Fabio stanno insieme dal 2019, si sono conosciuti per caso sul treno. Da quel momento in poi hanno deciso di essere una cosa sola.

“La separazione da Max Biaggi è stato un trauma per i nostri figli”, aveva confessato la Pedron a Chi parlando dell’ex, da cui ha avuto Inés Angelica, 14 anni, e Leon Alexandre, 13 anni il prossimo 16 dicembre. Piano, piano la modella, conduttrice e ora imprenditrice ha saputo ritrovare la serenità. In amore grazie a Troiano: "Con Fabio cerchiamo di trovarci, di incontrarci, andiamo avanti senza troppe pressioni, è una relazione bella, affettuosa, naturale, anche per i miei ragazzi lui è una persona che c’è”.

L’attore compie 49 anni insieme alla compagna 41enne: i due stanno insieme dal 2019

Poi c’è il privato. Eleonora sta per laurearsi in psicologia. Sempre a Chi a maggio scorso aveva detto: “E’ la prima volta nella vita in cui mi sento veramente determinata a raggiungere un obiettivo. Mi sono ritrovata a 40 anni con la fatica di studiare, di concentrarmi: mi mancano tre esami e mi lauro sicuro entro il 2023. La persona che ci tiene di più in assoluto è mia mamma. Non so come mi sentirò quel giorno, non so se vorrò lì i miei figli, i miei amici. Sono certa che sarà un momento da condividere con mia mamma, non perché io metta in secondo piano gli altri, ma proprio perché ha un significato molto importante per me, voglio farla un po' felice, facendo felice me stessa”.

Avere un titolo di studio è il suo piano B. Ma non basta. La Pedron sta anche completando il suo libro che parla di amore. Dentro, chissà, magari c’è il racconto del sentimento provato per chi le fa battere il cuore. E le regala tanta armonia.