E’ totalmente addicted dal make up: “Non riesco proprio a uscire di casa senza trucco”

La romana 37enne con un fidanzato metteva la sveglia di notte per non farsi vedere ‘nature’

Guendalina Tavassi è totalmente ‘addicted’ dal make up. E anche per le foto vale lo stesso: ricerca incessantemente la perfezione. Per l’ex gieffina non vale la regola di mostrarsi come ‘mamma l’ha fatta’. Anzi. A Le Iene, interrogata, fa una confessione sconvolgente: “Ho ritoccato anche la foto del passaporto”.

''Ho ritoccato anche la foto del passaporto'': Guendalina Tavassi fa una confessione sconvolgente e mostra il documento

“Non riesco proprio a uscire di casa senza trucco. Quando ero agli inizi con un mio fidanzato, io mettevo la sveglia, dicevo che andavo a fare pipì e in bagno mi ritruccavo: correttore, fard…e poi mi rimettevo a dormire ‘imbalsamata’”, racconta l’influencer in un servizio del popolare programma in tv, su Italia 1.

La 37enne sul suo documento ha voluto uno scatto in cui fosse senza difetti. Ha così ritoccato la foto del passaporto. Guenda lo mostra e spiega: “Mi sono fatta un selfie e con l’applicazione l’ho un po’ allisciato, modificato e sono andata a stampare le fototessera…”.

La 37enne ha modificato la fototessera per non avere imperfezioni sul volto

Proprio per non stare sempre senza make up sul volto, la Tavassi ha trovato un’escamotage a cui ormai ricorrono in tante: “Ho il trucco semipermanente. Ho un eyeliner sottolissimo agli occhi, le sopracciglia sono tatuate, ho le ciglia finte perché così ci metto meno a truccarmi”.

Il fidanzato Federico Perna ammette: “Sto le ore seduto sul divano ad aspettare”. Guenda ci mette molto a truccarsi. Lei però ribatte accusandolo: “Lui si mette la crema al latte di asina, la ruba a me”. In bagno, lo fa vedere, ha una postazione per i selfie e anche le luci giuste: così può fotografarsi mentre si trucca.

L’inviato de Le Iene a sorpresa, complice il fidanzato, arriva al mattino presto per immortalarla appena sveglia. Guendalina però si salva: “Per fortuna alcune sere non mi strucco”, sottolinea. Poi dice: “Se sono uguale? No, ‘na mer*a…”. E rivolgendosi a Perna tuona: “Cuore, io ti uccido!”. Arriva il confronto con e senza (o quasi) trucco.