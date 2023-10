''Non voglio essere compatita, i miei figli hanno singhiozzato'': Wanda Nara parla per la prima volta della sua malattia

La 36enne è seguita dal dottor Pavolvky, direttore di una clinica di ematologia specializzata in leucemia

Wanda Nara si prepara con grande grinta al debutto a Ballando con le Stelle: ha accettato la sfida di Milly Carlucci entrando nel cast del dancing show. Emozionata, a Oggi racconta il suo stato d’animo e parla per la prima volta della sua malattia. “Non voglio essere compatita - confida - I miei figli hanno singhiozzato”.

C’è chi ha malignato asserendo sui social che la 36enne abbia speculato sulla sua malattia. Wanda replica: “Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai ‘giocato’ con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Non ho mai parlato di salute, non ho mai detto cos’ho. Il problema è che se non ti vedono ‘inchiodata’ a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo?”.

La notizia della leucemia è stata data in tv da Jorge Lanata, un giornalista argentino conosciuto per la sua autorevolezza e serietà. La Nara sottolinea: “Il più importante che abbiamo. Io non avevo ancora i risultati dei miei esami, e lui ha detto al Paese, e quindi anche ai miei figli, che avevo la leucemia. Guardi, nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella. C’è uno dei miei figli che scrive a Zaira: ‘Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice’. Lanata non si rende conto di cosa ha fatto. Ha usato il mio nome, che è un moltiplicatore di visibilità”.

La 36enne col marito Mauro Icardi: quando il calciatore ha saputo la diagnosi della moglie ha pianto, voleva smettere di giocare

La showgirl, moglie di Mauro Icardi, madre di Valentino, 14 anni, Constantino, 12, Benedicto, 11, Francesca, 8 e Isabella, 6, è seguita da Miguel Pavlovsky, il direttore scientifico di Fundaleu, clinica di ematologia specializzata in leucemia. “C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires", svela. "Mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi di Ballando, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho garra (grinta, ndr), che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile”, confessa.

Wanda non ha mai fatto un annuncio, rivelando al mondo la sua diagnosi, ne spiega la ragione: “Da quando l’ho saputa, da quando le infermiere mi sono corse incontro in lacrime, con i risultati in mano, non sono ancora riuscita a ‘elaborare’ questo nome. Un giorno lo dirò, anche per aiutare chi ha lo stesso male. E se lo tengo per me è pure per non essere compatita. Anche perché riesco a fare una vita normale, per ora”.

La showgirl con quattro dei suoi cinque figli: è madre di Valentino, 14 anni, Constantino, 12, Benedicto, 11, Francesca, 8 e Isabella, 6. Il maggiore è in Argentina: gioca nelle giovanili del River Plate

L’ex opinionista del GF Vip grazie alla malattia ha capito quali cose contino davvero: “Passo più tempo che posso coi miei figli, e sono felice di averli cresciuti da sola, senza tate. Ho toccato con mano che tutto il resto si sistema, ma non c’è denaro che possa comprare la salute. Siamo diventati meno ingordi, io e Mauro. Quest’estate sarebbe potuto andare in un club che lo avrebbe pagato molto, molto di più, ma siamo rimasti a Istanbul, dove ci troviamo benissimo. E ho capito che sono il centro della mia famiglia”.

“Quando mi hanno ricoverata, mia sorella era a Ibiza e ha preso il primo volo per Buenos Aires - aggiunge la Nara - Mia madre si è trasferita per tre mesi a casa mia. Mauro piangeva e voleva lasciare il calcio, i miei figli si chiudevano in camera per non farmi sentire i loro singhiozzi. Io sono il pilar, il pilastro, e non posso crollare”.

Wanda e Icardi sono innamoratissimi. "Non ci lasceremo mai", sottolinea lei.

Sul legame col marito e gli eterni gossip di addio Wanda dice: “Capiamo il gioco. Io ho lavorato nelle trasmissioni di gossip, so a memoria le dinamiche, l’onda non mi travolge, so cavalcarla. E Mauro mi ha conosciuto prima come amica, quindi al naturale: non c’erano ancora le piccole ‘finzioni’ di quando seduci. Siamo forti, non ascoltiamo quello che dicono gli altri. Le posso assicurare che non c’è stato nessun tradimento e non ci siamo mai separati. Ma c’è una cosa che non mi va giù”.

La Nara la sottolinea: “Quando mi dicono: ‘E se i tuoi figli vedono le foto sexy che metti su Instagram?’. Nessuno può dire ai miei figli chi è la loro mamma, mi conoscono, sono nati con me! E Mauro idem. In questo mondo che va alla rovescia, dove succede di tutto, sono strafelice di avere accanto un compagno, un amico, un papà serio come lui. Lo risposerei mille volte. E non ci lasceremo mai".