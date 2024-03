Fabrizio Corona festeggia 50 anni a cena fuori col figlio Carlos, mamma, fratello e a sorpresa anche Nina Moric: guarda

Tanti intimi per celebrare alla mezzanotte: c’è anche la fidanzata Sara Barbieri

Lunga tavolata a Milano, si vede anche il fidatissimo avvocato dell’imprenditore Ivano Chiesa

Fabrizio Corona accoglie col sorriso il mezzo secolo, che arriva oggi, 29 marzo. A Milano festeggia 50 anni a cena fuori col figlio Carlos, la mamma Gabriella e il fratello minore Federico. A sorpresa nella lunga tavolata, tra gli ospiti, c’è l’ex moglie Nina Moric. Tra i due è tornato il sereno.

L’ex re dei paparazzi è contento di essere circondato da tutti quelli a cui vuole più bene. Tra gli ospiti non poteva mancare la giovanissima fidanzata dell’imprenditore, Sara Barbieri. C’è anche il fidatissimo avvocato di Fabrizio, per lui quasi un secondo padre ormai: Ivano Chiesa.

Nina nelle sue storie regala un messaggio dolcissimo a Corona, con cui in passato si è scontrata fortemente. “Sarò sempre al tuo fianco: oggi, domani e per sempre, qualunque sia la situazione. Buon compleanno Fabrizio”, scrive. La croata 47enne, madre di Carlos, 21 anni, infatti è lì insieme all’ex, felice gioisce con lui.

Del resto Corona stesso, intervistato da Chi, sulla Moric e il loro amore nei giorni scorsi ha detto: “Quando ci siamo conosciuti eravamo due ragazzini che cavalcavano l’onda di quel periodo bellissimo, irripetibile. Ci siamo amati, abbiamo fatto follie. Solo che, purtroppo, mi ha conosciuto in un momento in cui ero in trasformazione, il mondo che frequentavo mi aveva cambiato e lei ne ha sofferto. Oggi, a distanza di tantissimi anni, dopo lunghe tragedie, ci siamo avvicinati per cercare di aiutare Carlos. I periodi delle scenate, delle guerre televisive, sono finiti. Siamo uniti e ci vogliamo bene. Le ho sempre voluto bene”.

Fabrizio festeggia in famiglia. “Questi 50 anni per me non devono essere una fine, ma un punto d’inizio - gli dice il figlio - perché abbiamo tanti progetti, c’è ancora tanto da fare. Abbiamo un nuovo capitolo della vita da iniziare”. Tutti lo applaudono.

Prima di stappare la bottiglia di champagne Corona sottolinea: “A questi 50 anni di vita incredibile che ho condiviso con tutti. Felice di affrontare i prossimi venti”. Mostra la medaglia in oro che porta nella catenina al collo donatagli dalla madre, con sopra scritto “50 mamma”. Gabriella si alza e simpaticamente gli tira le orecchie per ben 50 volte. L’atmosfera è allegra e conviviale.