L’ex Miss Italia 46enne dirà di sì il 13 del mese in Campidoglio, ricevimento a Villa Miani a Roma

A officiare le cerimonie che la uniranno Stefano Oradei, 40 anni, saranno…

Manila Nazzaro è travolta da mille emozioni. A Diva e Donna rivela tutto sulle sue nozze previste per il prossimo 13 maggio. Dirà di sì nella Sala Rossa in Campidoglio, il ricevimento è stato organizzato nella splendida Villa Miani a Roma. Saranno fiori d’arancio imponenti, in cui lei indosserà quattro abiti da sposa bianchi, le cerimonie saranno ben due. Al suo fianco avrà quattro damigelle famose: Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde Brandi e Veronica Maya.

Quattro abiti da sposa bianchi, due cerimonie e quattro damigelle famose: Manila Nazzaro rivela tutto sulle sue nozze di maggio

L’ex Miss Italia 46enne sui vestiti che porterà svela: “Sono quattro abiti in tutto: uno per il rito in Campidoglio e tre per tre momenti diversi della serata. Ci tengo molto perché li ho ideati e disegnati personalmente insieme a Pietro e Silvana, gli stilisti di Diamond Couture, dell’atelier di Lecce, scegliendone tessuti, colore, dettagli. Con Pietro siamo legati da una lunga amicizia, l’ho chiamato subito. Sono pezzi unici e quando sono andata per la prima volta a provarli insieme a mia madre, l’unica persona a vederli fino al giorno delle nozze, e li ho visti realizzati come nei miei sogni, non credevo ai miei occhi”.

Manila aggiunge: “Gli abiti mi rappresentano molto e sono bianchi perché credo nella purezza dell’amore mio e di Stefano: il bianco è un colore che rispecchia il nostro modo di essere e ci piace. L’abito del Campidoglio è un po’ più semplice degli altri tre. Sono tutti e quattro eleganti pur nella loro semplicità: sono i dettagli che fanno la differenza”.

L’ex Miss Italia 46enne dirà di sì il 13 del mese in Campidoglio, ricevimento a Villa Miani a Roma. Lei e Stefano Oradei, 40 anni, sono felicissimi

La Nazzaro non sa cosa indosserà lo sposo, ballerino 40enne. I due figli avuti dall’ex marito, Francesco Pio, 17 anni, e Nicolas, 12, invece porteranno lo smoking. Saranno i due ragazzi ad accompagnarla all’altare, con il placet del nonno, padre di Manila.

Saranno fiori d’arancio dove il tema ‘white’ è predominante anche nell’allestimento della villa. Il colore delle damigelle, invece, sarà il glicine. “Le damigelle saranno Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde brandi e Veronica Maya - confida la presentatrice - I testimoni per Stefano saranno Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per me mio fratello Gianni e la mia amica storica Manuela”.

Le damigelle saranno Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde brandi e Veronica Maya. In foto Manila con tre di loro

Decisi anche i due celebranti delle cerimonie: “In Campidoglio Cesare San Mauro, uno di famiglia, il marito della mia amica Angela Melillo, esperto celebrante, mentre in Villa Milena Miconi”. Manila è seguita con grande attenzione da Erika Morgera e Riccardo Ruchetti, noti come “La coppia del wedding”. Le amiche le hanno organizzato anche un addio al nubilato: “Ma non so nulla, tranne che dura due giorni, che prendiamo un aereo, che devo fare una valigia mix, costumi, abiti comodi e due vestiti eleganti”.