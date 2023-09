Fabrizio Corona, drammatica confessione in tv sul figlio Carlos: ''Sta male, è genetico''

Il 49enne è stato intervistato da Francesca Fagnani a ‘Belve’

Ha raccontato che il figlio avuto con Nina Moric non sta bene

Fabrizio Corona è tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani il martedì sera (ore 21.20) in prima serata su Rai2.

In una clip che anticipa la puntata che andrà in onda tra poche ore, l’ex manager dei paparazzi 49enne ha rivelato che suo figlio Carlos Corona, 21 anni, sta male. Ha una patologia genetica e lui non si rimprovera nulla.

Fabrizio Corona, 49 anni, ha spiegato che suo figlio Carlos, 21, soffre di un malessere genetico

La compagna di Mentana gli ha domandato: “Mi risponda solo se lo ritiene giusto: Carlos non è stato benissimo nell’ultimo periodo?”. Fabrizio ha replicato: “Sì”.

“Come sta adesso?”, ha quindi chiesto la Fagnani. Risposta: “Male”. Nuova domanda: “E lei come affronta il malessere di suo figlio, che è psicologico no?”.

Corona è tra gli ospiti della prima puntata di Belve, in onda martedì 26 settembre su Rai2

“Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia, nel senso che ho un po’ abbandonato la speranza e devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e devo affrontare e convivere con la cosa”, ha fatto sapere Corona.

“Si riconosce una quota di responsabilità nel malessere di Carlos?”, ha quindi incalzato la Fagnani. Corona ha aggiunto: “No, perché è un malessere genetico”.

Fabrizio e Carlos in vacanza insieme la scorsa estate

Ultima domanda: “E lei come c’è per lui?”. Replica: “Io in questo momento ci sono come una presenza che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo e nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo perché io ho messo al posto giusto le persone giuste”.

Carlos è nato 21 anni fa dall’unione tra Corona e la sua ex moglie Nina Moric, 47 anni.