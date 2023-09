''Sono in transizione, prendo ormoni ma non me lo taglierei'': Giacomo Urtis fa nuove rivelazioni sul percorso per diventare donna

Ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara il medico estetico dei vip si svela

Il 45enne ha già fatto circa 40 operazioni per arrivare al suo ideale di bellezza

Giacomo Urtis, ospite a La Zanzara, su Radio24, dice tutto a Giuseppe Cruciani. “Sono in transizione, prendo gli ormoni, ma no. Me lo taglierei”, confessa il medico estetico dei vip. Ha già fatto circa 40 operazioni per arrivare al suo ideale di bellezza.

Cruciani lo incalza, il 45enne non si nasconde. Capelli lunghi biondi e labbra ritoccate rivela: “Sto facendo un percorso di transizione. Se farò anche quell’operazione? Per il momento no: sono così. Però sto prendendo gli ormoni. E’ che sto passando questo momento di transizione e voglio poter mettere un perizoma come lo mette un’altra dottoressa. Quanti interventi faccio? Magari ne faccio uno all’anno. L’altro giorno ho rifatto le labbra, ma cavolate. Per ora ne ho fatti circa 40. Il didietro l’ho rifatto è la verità e lo ammetto”.

Giacomo non si tra indietro davanti alle domande indiscrete del giornalista e aggiunge: “Cosa ho rifatto? Nulla di che, mi trucco un po’. Però da quando sono più femminile i gay non mi guardano più e mi vogliono gli etero. Tutti gli etero che mi guardano vogliono me per come sono. A me piacciono i maschi sì. Ora poi con gli ormoni non tutto funziona come prima. Se rifarei il davanzale? Ma sì però piccole: le vorrei come Martina Smeraldi”.

Cruciani gli chiede dove voglia arrivare, il dottore spiega: “Così mi piaccio. Funziono così e chi mi cerca vuole l’uomo femminile, che ha un mercato pazzesco. Parlo di relazioni. Non pensavo e invece è una cosa incredibile. Io ora entro in un ristorante, il 50% degli uomini dentro mi guardano e posso andarci”.

“Se mi fa schifo il grasso e se sono grassofobico? Io amo gli uomini in carne o con la pancetta. Se però vedo un filetto di grasso su di me divento pazzo, divento pazza scusate. Ho fatto sei liposuzioni. Ma anche una donna con delle belle forme, adoro!”, prosegue Urtis, che svela di essere ormai ‘passivo’.

Parla pure del presunto matrimonio con Corona. “Guarda che è vero! Me l’ha chiesto lui. Mi ha chiamato D’Agostino e mi ha chiesto: ‘Cosa è successo ieri?’. Io ho detto: ‘Fabrizio mi ha chiesto di sposarlo’. Vedrai, come vede che è una cosa sostanziosa: Fabri mi sposa. Non l’abbiamo detto per fare gossip o venderci, è la verità, mi ha chiesto di sposarlo”. Fabrizio però da 2 anni è fidanzato con Sara Barbieri…