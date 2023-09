Ilary Blasi va a farsi controllare la vista dalla sorella oculista Melory e tira una frecciatina alla nuova compagna di Totti: video

Mentre si sottopone a una visita la 42enne lancia un’epica stoccata a Noemi Bocchi

Ilary Blasi non depone le armi. Mentre va a farsi controllare la vista dalla sorella oculista Melory, in dolce attesa, lancia un’epica stoccata a Noemi Bocchi, nuova compagna del suo ex marito Francesco Totti. Il siparietto andato in scena allo stadio Tre Fontane di Roma, dove la 35enne è stata pizzicata dalle telecamere di SportItalia mentre osservava le IG Stories della conduttrice, non le è andato giù. La frecciatina non passa inosservata e in brevissimo tempo il video diventa virale.

Noemi era allo stadio con Totti e una coppia di amici. Anche Ilary era lì: tutti erano arrivati per vedere Cristian Totti, in campo con la maglia del Frosinone, mentre giocava una partita contro la Roma Primavera. La Bocchi non ha resistito: la donna accanto a lei le ha mostrato le storie della 42enne e lei ha buttato l’occhio. La scenetta ripresa ha fatto il giro del web e così la Blasi non si lascia sfuggire l’occasione di ironizzare.

Melory le controlla gli occhi, lei non resiste. “Melory dopo ci vedrò meglio?”, domanda. La sorella la rassicura. Ilary non è ancora soddisfatta e parte l’affondo diretto a Noemi. Aggiunge: “Ma spierò anche meglio?”. Pubblica tutto con l’emoticon della risatina cattivella. Tanto per rimarcare ancor di più il tutto.

Il clima si scalda. Come scrive Il Messaggero, lo scorso mercoledì 20 settembre, tra l’altro, si è tenuta una nuova udienza per la causa di separazione tra la Blasi e Francesco. Si sono presentati solo gli avvocati. I legali hanno consegnato al giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma, Simona Rossi, le memorie difensive con richiesta di ammissione delle prove: si tratterebbe di foto, chat, report di investigatori privati. Entrambi vorrebbero che venga riconosciuta all’altro la responsabilità della fine del rapporto.