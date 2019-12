Fabrizio Corona fuori dal carcere riabbraccia il figlio Carlos Maria per Natale

Fabrizio Corona, fuori dal carcere di San Vittore dallo scorso 7 dicembre per seguire un percorso di cura in una clinica di Monza, riabbraccia il figlio Carlos Maria. Rivede il suo ragazzo di 17 anni durante il pranzo di Natale e lo fa sapere a tutti.

Riabbraccia Carlos Maria. Fabrizio Corona è felice. L’immagine che ritrae insieme padre e figlio è subito condivisa sul profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi, che commenta, citando un famoso brano di Tiziano Ferro: “Regalo mio più grande”.

Era stato riportato in carcere a marzo 2029 dopo che i giudici avevano ritenuto fallimentare l’affidamento in prova ai servizi sociali. L’imprenditore 45enne aveva sempre trasgredito alle restrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale di Sorveglianza. E’ stato rinchiuso in cella a lungo, adesso è uscito per curarsi, gli è stato concesso il differimento di pena con detenzione ai domiciliari presso una casa di cura per 4 anni, e riabbraccia finalmente il figlio Carlos Maria a Natale.

Lo scatto pubblicato fa il pieno di ‘like’. Tra i tanti commenti spicca quello di mamma Nina Moric, con cui Corona ha ormai rapporti sereni. La showgirl e modella croata scrive: “Non servono parole". E’ contenta che il figlio possa nuovamente stare con suo padre dopo così tanto tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/12/2019.