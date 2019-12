Federica Panicucci è un’icona di stile. E anche stavolta non si è smentita. In occasione della conferenza stampa di presentazione di ‘Capodanno in Musica’ la conduttrice ha scelto un look molto sofisticato ed elegante. Un completo doppiopetto blu. A 52 anni oltre che sempre più chic, la bionda è anche sempre in grandissima forma. Per lei il tempo sembra non passare mai. Durante la conferenza ha rivelato che anche quest’anno lo show di Canale5, che il 31 dicembre accompagnerà milioni di telespettatori verso il 2020, andrà in onda da Piazza della Libertà a Bari, proprio come nel 2018.

Posando per i fotografi la Panicucci ha messo in mostra la sua foltissima e biondissima chioma. E’ uno dei suoi punti di forza. In tante gliela invidiano. Recentemente ha spiegato che sono dei parrucchieri professionisti a prendersi cura dei suoi capelli, ma che anche lei fa la sua parte quando è a casa.

“Non posso fare a meno di shampoo e balsamo idratanti e addolcenti, di un prodotto termoprotettore, che applico sulla chioma ancora bagnata ed è in grado di difenderla dal calore di phon e piastre, e un olio ammorbidente che mi aiuta nello styling”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 5/12/2019.