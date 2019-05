Federica Panicucci e Marco Bacini coniugano alla perfazione amore e affari. La coppia lancia l'ennesima sfida impreditoriale: un nuovo ristorante a Milano

Marco Bacini e Federica Panicucci aprono un nuovo ristorante a Milano

La conduttrice presenta il progetto sui social ed è al settimo cielo

Federica Panicucci, 51 anni, e Marco Bacini, 42, si sono lanciati in una nuova sfida imprenditoriale: hanno aperto un nuovo ristorante, specializzato in piatti di pesce, a Milano, in zona Piazza della Repubblica. La conduttrice e il compagno sono inarrestabili. Dopo la linea di t-shirt con negozi in franchising in tutta Italia e la recente inaugurazione di un bar a Cologno Monzese, ora presentano un locale nuovo di zecca, il Lamo Restaurant. Federica Panicucci ha presentato il nuovo ristorante anche sui social, pubblicando uno scatto che la ritrae insieme a Marco Bacini e a tutto lo staff: "Mi piace sempre condividere con voi i miei nuovi progetti lavorativi e allora questa volta voglio presentarvi Stephan, Gabriele, Gianluca, Federico, Samuele, Matteo, Francesco e Jhaid: la grande squadra del Lamo Restaurant, il mio nuovo progetto imprenditoriale insieme al mio amore Marco Bacini. Grandi sforzi portano sempre a grandi risultati e stasera mi sento orgogliosa e felice!", le parole della conduttrice di "Mattino 5" che accompagnano la foto. Federica Panicucci e Marco Bacini oltre a vivere un'intensa storia d'amore sono anche soci in affari e lavorare insieme, a quanto pare, li unisce ancora di più.









