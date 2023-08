Federica Pellegrini incinta e in costume: le prime foto in piscina con le forme premaman

In dolce attesa di una bambina, si fa vedere per la prima volta in due pezzi dall’annuncio della gravidanza

E’ in vacanza col marito Matteo Giunta a Lido di Jesolo, in Veneto: il pancino cresce

Federica Pellegrini si fa vedere per la prima volta in bikini dall’annuncio della gravidanza. Incinta e in costume, si lascia immortalare in piscina, poi pubblica sul social le prime foto con le forme premaman. La 35enne è in vacanza con il marito 41enne, Matteo Giunta al Lido di Jesolo, in Veneto, vicino alla sua Verona, dove vive.

“Panze Amore e Amici”, scrive l’ex campionessa di nuoto. La Divina mette in mostra il pancino che cresce a vista d’occhio. In dolce attesa di una bambina, si gode il relax. La piccola dovrebbe nascere a gennaio 2024.

In dolce attesa di una bambina, si fa vedere per la prima volta in due pezzi dall’annuncio della gravidanza: mette a confronto il suo pancino col ventre arrotondato di un amico

La Divina gioca con il marito, spingendolo in acqua

Federica sorride: è raggiante. La gravidanza non la ferma: ha lanciato da pochissimo la Fede Academy presso il Centro Preparazione Olimpica Livigno. E’ una scuola di nuoto per giovani talenti. La nuotatrice, medaglia olimpica, sarà istruttrice insieme a Giunta e ad altri qualificati esperti. Con grande esperienza, grazie al suo innegabile fiuto, saprà scegliere i campioni di domani.

La 35enne si rilassa al Lido di Jesolo, in Veneto

Prima, però, c’è la tintarella e il giusto riposo per lei e Matteo, che dopo Ferragosto, il 27 per l’esattezza, festeggeranno il loro primo anniversario di matrimonio. Chissà se si regaleranno una fuga romantica in coppia. La Pellegrini ha detto di sì nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Meno di 365 giorni dopo la cicogna ha già preso il volo: il progetto di vita prende sempre più forma. E’ davvero felice.