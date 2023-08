Ilary Blasi, estate da ''trottola'' del jet set, ora è di nuovo in Sardegna: look sensuale in discoteca. E Bastian…

La conduttrice dopo le montagne intorno a Cortina è tornata al mare

E’ in Costa Smeralda, sembra sempre insieme al suo fidanzato tedesco

Ilary Blasi quest’estate non si ferma davvero mai. La conduttrice 42enne dopo il Sudamerica, la Sardegna e le Dolomiti è ora… di nuovo in Sardegna!

La bionda romana si sta prendendo lunghi periodi di vacanza, alcuni trascorsi insieme ai figli, altri (quando i ragazzi, ovvero Cristian, 17 anni, Chanel 16, e Isabel, 7, sono col papà Francesco Totti) insieme alle amiche o al fidanzato.

Ilary Blasi, 42 anni, nella vita notturna della Costa Smeralda con un sensuale look firmato YSL

Ora è in Costa Smeralda, a Porto Cervo. Una delle mete estive più ambite dal jet set italiano e non solo. E il noto volto tv non sta certamente facendo una vacanza all’insegna del solo relax. A quanto pare ama anche divertirsi con le amiche nella famosa vita notturna “open air” della costa sarda.

Qualche ora fa Ilary ha condiviso su Instagram una foto in cui appare con un look firmato dalla maison francese YSL molto sensuale, a partire dall’ampia scollatura e dall’ombelico scoperto. Location, una delle famose discoteche della zona.

Immancabili poi le gite in barca. Tra gli scatti postati in queste ore sulla piattaforma di condivisione social ce ne sono almeno un paio in cui la Blasi appare mentre prende la tintarella a bordo di un’imbarcazione a largo della Costa Smeralda.

E per chi se lo stesse chiedendo, sì, con lei sembra esserci anche il fidanzato tedesco Bastian Muller. Nelle ultime settimane infatti si è parlato più volte di crisi tra i due, ma poi puntualmente il biondo di Francoforte è spuntato al fianco di Ilary placando ogni gossip.

Ilary prende il sole in barca e qualcuno le accarezza la mano: sembra proprio sia Bastian

In uno degli scatti infatti si vede la Blasi che prende il sole su uno yacht, mentre stringe la mano di un uomo che i più esperti identificano proprio come Bastian.

I due sono stati insieme, solo pochi giorni fa, anche a Cortina, dove hanno tra le altre cose passato del tempo con Francesca Fagnani, giornalista e compagna di Enrico Mentana.