Federica Pellegrini pubblica la prima foto col pancione di 7 mesi a nudo: guarda

La nuotatrice con lo scatto inaugura l’ultimo trimestre di gravidanza

E’ in splendida forma. Una follower commenta: “Hai meno pancia di me che non sono incinta”

Federica Pellegrini inaugura l’ultimo trimestre di gravidanza appena cominciato con la prima foto scattata in bagno col pancione di 7 mesi a nudo. Indossa un completo intimo con top e slip coordinato in cotone grigio melange firmato Victoria’s Secret. Ha i capelli ancora umidi dopo la doccia, il volto acqua e sapone, senza un filo di trucco, e le labbra leggermente arricciate, come se stesse per mandare un bacio. Tiene lo smartphone tra le mani per immortalarsi al meglio. “Morning Panza #lasttrimestercountdown #digia’”, scrive.

Il marito della nuotatrice, Matteo Giunta, sposato il 27 agosto 2022, commenta scherzoso sul pancione appena mostrato dalla campionessa 35enne. Il 41enne ironizza, riferendosi all’immagine condivisa e sottolinea: “… A breve anche la mia… per solidarietà”. I follower regalano ‘like’: sono ammirati dalla forma fisica della Divina. Un’utente le fa i complimenti: “Consentimi la battuta...hai meno pancia di me che non sono incinta. Bellissima!”.

La Pellegrini è incinta di una femminuccia che chiama al momento ‘Meringa’ e di cui in tv non ha voluto svelare il nome scelto. La bambina nascerà tra fine dicembre 2023 e i primi di gennaio 2024.

”Sto vivendo un bel momento, per adesso la gravidanza è stata bellissima. Non ho avuto alcun problema e sono riuscita a mantenere i miei impegni e i miei ritmi, sono stata fortunata. Allargare questa famiglia, appena creata, era un po' il nostro sogno", ha raccontato Federica a Verissimo.

”E’ una femminuccia e dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno. La nonna è già in fermento, perché è nata il 30 dicembre e vorrebbe che la bambina nascesse il suo stesso giorno”, ha aggiunto. La campionessa olimpica sta considerando di partorire in acqua, essendo per lei un elemento affine a cui è abituata. L’acqua è stata ed è la sua vita.