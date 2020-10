Federico Fashion Style, cena di compleanno con tanti vip: Yespica, Marini, Urtis e... Foto

Federico Fashion Style si gode il momento d’oro e a Milano, subito dopo essere stato protagonista a Live - Non è la D’Urso, e aver spento le candeline in diretta, va alla sua cena di compleanno insieme ai suoi tanti invitati vip.

Festeggia i 31 anni, che compie oggi, 5 ottobre, con Aida Yespica, Valeria Marini, che gli ha pure voluto fare una sorpresa in tv, Giacomo Urtis e Jessica Alves, l’ex Ken umano Rodrigo Alves ormai donna. Al tavolo di Penelope a Casa Milano anche altri cari amici del parrucchiere delle vip.

Non è stanco e poco importa che siano quasi le due di notte. Barbara D’Urso, che l’ha ospitato per la seconda volta, chiude tardi la sua trasmissione televisiva, ma non c’è problema. Federico Fashion Style ha organizzato la sua cena di compleanno e nel locale è tutto pronto: lo aspettano con i suoi ospiti per celebrare il suo giorno importante: sono state preparate le portate e al suo arrivo finalmente si mangia.

Brindisi, chiacchiere e risate, tutto condiviso nelle storie degli invitati sul social. Da Carmelita l’hair stylist si è scontrato ancora una volta con Antonella Mosetti e alcune altre sue clienti insoddisfatte, soprattutto dei suoi prezzi.

La litigata epica è già un cult del ‘trash’ sui social, ma Federico Fashion Style dà poco peso alle critiche: è sicuro del suo lavoro, grazie anche ai suoi affari che vanno a gonfie vele. I 31 anni, vissuti al massimo, vale la pena festeggiarli con una cena di compleanno indimenticabile.

I suoi ospiti vip fanno festa e applaudono quando spegne le candeline: Federico Lauri, questo il vero nome del parrucchiere, si diverte un mondo: il suo salone delle meraviglie non smette mai di stupire e far parlare di sé.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2020.