Federico Fashion Style arriva in Ferrari al party romano, fotografi impazziti: con lui anche i genitori, foto

L’hair stylist al Gus presenta il ‘suo’ Il Salone delle Celebrità, al via su Real Time

Fa le cose in grande per la cena di presentazione del nuovo format tv di cui è protagonista

Gli piace sorprendere e non badare a spese. Federico Fashion Style arriva in Ferrari al party romano. Con lui ci sono anche i suoi genitori, a cui è attaccatissimo. I fotografi impazziscono per immortalarlo con la Rossa fiammante, un auto da capogiro. L’hair stylist, con fare da vero divo, lascia che gli obiettivi si posino su di lui e la sua ultima trovata per stupire con nonchalance.

Il parrucchiere 34enne al Gus presenta il ‘suo’ Il Salone delle Celebrità, al via su Real Time. Fa le cose in grande per la cena di presentazione del nuovo format tv di cui è protagonista, al via il prossimo 6 aprile.

Il 34enne scende dalla Rossa

“Sono felice di annunciare il debutto della mia nuova trasmissione televisiva, ‘Il Salone delle Celebrità’, la versione vio dello storico format, che segna un emozionante capitolo nella mia carriera, dopo il successo straordinario de 'Il Salone delle Meraviglie' - spiega Lauri - Dopo cinque stagioni indimenticabili e quattro anni di incredibili esperienze, è giunto il momento di dare vita ad una nuova serie, in grado di regalare ancora più divertimento, emozioni e tanti scoop”.

Nel programma ci saranno un mare di famosi, gli stessi che lui accoglie con affetto e calore al party organizzato a Roma. Valeria Marini, Alba Parietti, Guendalina Tavassi, Milena Miconi, Nathalie Caldonazzo, Mietta hanno accettato di partecipare.

Alla festa presenti pure i suoi genitori

E ancora: Giacomo Urtis, Gessica Notaro, Rossella Erra, Veronica Maya, Guenda Goria, Anna Pettinelli. Non si sono sottratti neppure Amedeo Goria, Maria Laura De Vitis, Edoardo Costa, Sara Altobello, Veronica Ursida, Nadia Rinaldi. Tra i vip anche Nadia Bengala, Enrica Bonaccorti, Alex Belli, Delia Duran, Antonio Zequila, Mercedesz e Eva Henger, Maria Monsè.

Federico Fashion Style sorride entusiasta, si tiene stretto la Ferrari: chissà, se proprio come Fedez, l’abbia acquistata facendosi un dono da mille e una notte…