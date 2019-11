Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, hair stylist di tantissime famose, 29 anni, confessa che per avere la figlia, la sua adorata Sophia Maelle, nata nel 2017, è ricorso, insieme alla sua fidanzata Letizia, all’inseminazione.

Tantissimo lavoro e tanto successo, ora pure un libro per Federico Fashion Style, la sua autobiografia, “Il Salone delle Meraviglie”, edito da Rizzoli. Il parrucchiere vive un momento d’oro con accanto la sua famiglia.

“Io sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?”, racconta a Chi.

“Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”, spiega.

Sulla bambina dice: “E' anche un po’ matta, come la sua madrina, Valeria Marini, ma come lei è sempre sul pezzo”.

E’ corteggiatissimo, Federico Fashion Style rivela: “Piaccio tantissimo. E ricevo proposte da uomini e da donne”. Letizia, la compagna, si è adeguata: “Ormai ci ha fatto l’abitudine, all’inizio era gelosa, le dicevo: 'Letì, ma a te che te frega? Io sono carino con tutte, ma poi la sera torno da te'. Per me è fondamentale rendere felici le donne”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/11/2019.