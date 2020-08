Federico Fashion Style dalla tv ai negozi di giocattoli: arrivano le sue bambole per le bambine...

Dopo i saloni in tutta Italia e il successo in tv, Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style sbarca anche nei negozi di giocattoli. Sono arrivate le bambole da acconciare firmate dal parrucchiere delle vip.

Il coiffeur delle dive si è lanciato in una nuova avventura con una collezione di bambole, tutte da pettinare. Al momento in vendita esistono quindi due bambole ufficiali firmate da Federico Fashion Style: la bambola sposa e quella collegiale. Ad entrambe è possibile creare acconciature alle moda grazie a spazzole, phon ed extension. Le bambole sono alte circa 80 centimetri e costano 60 euro quella sposa e 40 euro quella collegiale. Un regalo per le bambine che sognano di aprire un salone, oppure sbizzarrirsi con le acconciature. Il parrucchiere originario di Anzio non teme le critiche, anzi. Ad ispirarlo sarà stata sicuramente la sua bambina Sophie Maelle, 3 anni, avuta dalla compagna Letizia.

Il parrucchiere più famoso della tv adesso si dedica non solo alle chiome delle mamme, ma anche ai desideri delle loro bambine…

Scritto da: La Redazione il 12/8/2020.