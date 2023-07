Federico Fashion Style piange disperato: ‘’Il giudice mi ha tolto la casa''

Il parrucchiere e personaggio tv si sfoga in alcuni video social

Stando a quanto spiega, il giudice ha affidato la sua casa di Anzio all’ex

Lo scorso anno ha annunciato la rottura con la madre di sua figlia

Appare davvero disperato, distrutto dal dolore: Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, si è sfogato sul social dopo che, stando a quanto racconta, il giudice avrebbe affidato la sua storica casa di Anzio alla sua ex, Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle, nata nel 2017.

Federico Fashion Style, 33 anni, si sfoga nelle Instagram Stories: racconta che il giudice gli avrebbe tolto la sua storica casa di Anzio per affidarla all'ex compagna, madre di sua figlia

Il noto volto tv e parrucchiere delle vip, che ha saloni nelle più importanti città d’Italia, aveva ristrutturato casa con tanti sacrifici. Per lui non ha solo un valore economico: è infatti un’abitazione che gli è stata regalata dai suoi genitori e dove pare sia anche nato.

Il 33enne in alcune Stories di Instagram piange e racconta ai suoi follower: “Oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno devo lasciare la mia casa. Volevo parlare con voi e condividere questo momento di riflessione, questo momento un po’ triste”.

“Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa, che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove c’è tutto il loro sudore, la loro vita. Mia madre mi racconta sempre che aiutava mio padre a portare i blocchetti, a costruire la casa, l’hanno costruita loro e me l’hanno regalata a me”, aggiunge.

“Ne hanno regalata una a me e una a mio fratello. Proprio per aiutarci a realizzarci, per darci il supporto come fanno tutti i genitori. Io poi l’ho fatta a mio gusto, barocca e particolare, proprio perché io sono particolare. L’ho fatta col sudore, lavorando. Non mi ricordo di essere mai andato in una discoteca a 18 anni, non sono mai andato coi miei amici in giro, mi ricordo solo che ho sempre lavorato come parrucchiere, cosa che io amo come sapete”, continua.

Nel video Federico appare davvero disperato mentre piange

“Col mio sudore sono riuscito a realizzare la casa dei miei sogni, a portare avanti il mio lavoro senza mai chiedere nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ogni dettaglio dentro questa casa è stato scelto da me, dalla carta da parati ai mobili alle tende, ho scelto tutto per farla diventare la casa dei miei sogni, regalata dai miei genitori”, prosegue nella clip.

E ancora: “Oggi mi trovo a pensare e a vedere tutto come un lontano ricordo per colpa di persone cattive. Di persone che ti vogliono distruggere, che hanno come felicità quella di vederti distrutto. Io sono distrutto perché sono vero. Sono qui per parlare anche a nome di altri papà che stanno nella mia stessa situazione, che lavorano vite e poi si devono vedere togliere tutto. Per che cosa? Per la cattiveria, non è giusto, ci deve essere una legge che tutela le persone buone, che tutela i papà, che tutela tutte le persone che amano i propri figli”.

Il dolore è tantissimo

“Ora la persona che io amo di più nella mia vita non la posso incontrare dentro casa mia, la devo incontrare dentro casa di mia madre, dentro casa di persone che mi ospiteranno. Mi devono togliere la casa perché il giudice ha deciso di affidarla a lei e lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma, tra casa della madre e io me ne devo andare da casa mia perché il giudice ha deciso di affidarla a lei. Ma dov’è la giustizia? Dov’è? Lei se n’è andata da qui”, sottolinea.

“Questa casa è piena di troppi ricordi, di troppi sacrifici, c’è troppo di me e dei miei genitori. Se questo è ciò che ha deciso il giudice, questo è. Spero solo che troverò adesso la mia casa, perché la casa non sono solo quattro mura, è il posto dove ti senti sicuro e stai bene, questa lo era. Scusate lo sfogo”, conclude.