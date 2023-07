Pamela Camassa rivela quanti chili ha perso all'Isola dei Famosi: foto prima e dopo

“Avevo fatto una preparazione di cinque settimane”, spiega

Pamela Camassa in Honduras è stata benissimo. “Dormivo in spiaggia sotto le stelle. Mi svegliavo per contemplare la luna. Ho fatto il bagno in un mare mera- viglioso, anche se nulla ha da invidiare a quello di certe località italiane. Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca, non lo avrei mai immaginato”, confessa a Gente. La 39enne rivela quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi: ben otto. Le foto che mettono a confronto il ‘prima’ e il 'dopo’ mostrano chiaramente la differenza. Eppure Cayo Cochinos non l’ha affaticata particolarmente e spiega perché.

Nonostante la fame la showgirl afferma di non essere provata dopo 64 giorni di permanenza al reality show: “Non più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno”. Pamela sottolinea quindi scherzosa: “In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume”.

La compagna di Filippo Bisciglia ancora non è partita per le vacanze: “Ora lui è in Sardegna per condurre Temptation Island. Quando tornerà andremo in Versilia, come ogni anno. Sono toscana e non è estate senza una puntatina da quelle parti, ci vado da quando ero bambina, con la famiglia. Non abbia- mo mai avuto una casa fissa, si girava: Forte dei Marmi, Viareggio, Cinquale. Andremo lì, anche se a me e Filippo piace molto anche starcene a casa nostra, magari fare progetti last minute”.

La Camassa ha un viaggio che ricorda più di tutti gli altri: “Alle Maldive, qualche anno fa. È bello anche stare via per pochi giorni, ma noi due siamo molto diversi. Se visitiamo una città io sono quella che punta la sveglia per girarla tutta, lui è più pantofolaio”.